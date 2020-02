Nardò-Grumentum 1-1, al Giovanni Paolo II decidono due rigori

Non va oltre il pareggio il Nardò nello scontro diretto con il Grumentum. La partita del “Giovanni Paolo II” viene decisa da due rigori, ma il rammarico maggiore è dei granata che non sfruttano la superiorità numerica per quasi un’ora di gioco.

Formazione iniziale

Mister Foglia Manzillo schiera il consueto 3-5-2 con Milli in porta; linea difensiva composta da Colonna, Trinchera e Stranieri; in mediana agiscono Cancelli, Danucci, e Mengoli con Frisenda e Natalucci sugli esterni; coppia d’attacco composta da Camara e Calemme.

Primo tempo

I padroni di casa fanno fatica a manovrare a causa di un ostico Grumentum ben messo in campo. Al 19’ gli ospiti passano in vantaggio: Catinali trova l’imbucata per Potenza che si destreggia in area, contrasto con Colonna che tocca con un braccio e il direttore di gara concede la massima punizione. Dal dischetto lo stesso Potenza batte Milli e porta in vantaggio i lucani.

Reazione immediata del Nardò che si rende pericoloso su palla inattiva con Calemme e Mengoli ma le conclusioni dei granata non inquadrano la porta. Al 33’ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di De Luca per somma di ammonizioni. Si surriscaldano gli animi in campo, partita ferma per 4 minuti. Nonostante la superiorità numerica, il Nardò non riesce a impostare la manovra per lunghi tratti molto confusionaria. Ci prova Natalucci dopo un’incursione solitaria al 43’ ma il pallone termina fuori. Nel finale di tempo mister Foglia Manzillo si gioca la carta Manfrellotti al posto di Colonna, ma i lucani controllano le offensive granata e chiudono la prima frazione in vantaggio.

Secondo tempo

Parte forte il Nardò e al 48′ Manfrellotti, servito da un cross di Natalucci dalla sinistra, sfiora il palo con un colpo di testa. Al 52’ insidiosa punizione di Calemme dal limite, Russo blocca a terra. Al 55’ Visani trattiene in area Mengoli e il direttore di gara concede il secondo rigore della partita: Calemme spiazza Russo e aggancia il pareggio. Galvanizzato dal pareggio, il Nardò preme sull’acceleratore e prova a impensierire la retroguardia lucana con due conclusioni di Calemme e di Mengoli. Al 70’ il Grumentum ha una palla gol gigantesca: Matinata riceve in area e si trova da solo davanti a Milli ma calcia incredibilmente fuori.

I padroni di casa ci provano in tutti i modi a portarsi in vantaggio, ma trovano solo conclusioni dalla distanza con Mengoli e Calemme senza impensierire Russo. Ultima occasione all’86’ per Manfrellotti che gira al volo un cross di Trinchera, pallone fuori. Finisce così in parità una partita che ha offerto poco dal punto di vista dello spettacolo.

Domenica prossima un altro scontro diretto per gli uomini di Foglia Manzillo che saranno impegnati al “Fanuzzi” di Brindisi.

Serie D – Girone H: risultati 24ª giornata

Altamura-Taranto 2-0

Bitonto-Audace Cerignola 0-1

Fidelis Andria-Agropoli 2-0

Foggia-Brindisi 1-0

Francavilla-Fasano 1-0

Gelbison-Nocerina 1-0

Gladiator-Gravina 2-0

Nardò-Grumentum 1-1

Sorrento-Casarano 7-0

Classifica

Bitonto 53, Foggia 51, Sorrento 47, Audace Cerignola 46, Taranto 38, Casarano 38, Fasano 33, Altamura 31, Gelbison 31, Gladiator 31, Brindisi 29, Gravina 28, Nardò 26, Fidelis Andria 26, Grumentum 24, Nocerina 23, Francavilla 21, Agropoli 14