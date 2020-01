Nocerina-Nardò, il ‘duello per la salvezza’ termina con un pareggio. Domenica il derby salentino

Nono risultato utile consecutivo per il Nardò grazie al pareggio per 1-1 sul difficile campo della Nocerina. Succede tutto nei primi muniti del secondo tempo con il Toro che si porta in vantaggio con Manfrellotti per poi subire il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Con una prestazione molto attenta sotto il profilo tecnico e soprattutto caratteriale, gli uomini di mister Foglia Manzillo respingono gli assalti scomposti degli avversari e strappano un punto prezioso nel prosieguo del campionato.

Formazione iniziale

Grandi novità in formazione per il Nardò che si schiera con un offensivo 3-4-1-2. Esordio per l’under Milli in porta; linea difensiva composta da Centonze, Stranieri e Trinchera; in mediana agiscono Danucci, Cancelli, Mengoli e Frisenda; tridente offensivo con Calemme a sostegno di Camara e Manfrellotti.

Primo tempo

Gara dai ritmi molto sostenuti fin dai primi minuti con continui capovolgimenti di fronte. Il primo squillo è di marca granata al quarto d’ora di gioco con una punizione dal limite di Calemme, Scolavini si distende in tuffo e devia in angolo. Rispondono i padroni di casa al 18’ con un tentativo di D’Anna dal limite che sfiora il palo. Nardò in possesso palla prolungato che mette in difficoltà la Nocerina. Bisogna aspettare il 42’ per l’ultima emozione del primo tempo, ancora di marca granata: Manfrellotti si destreggia in avanti e tira, Scolavino blocca a terra. Le due squadre vanno al riposo sul pareggio a reti inviolate.

Secondo tempo

Il match riprende sotto la pioggia che rende scivoloso il terreno di gioco. Al 48’ il Nardò passa in vantaggio: Mengoli crossa in area, Camara sbuccia il tiro ma il pallone va a Manfrellotti che insacca. Il vantaggio granata sveglia i molossi e la gara sale di intensità anche se le due squadre fanno fatica a giocare su un terreno sempre più scivoloso.

Al 61’ arriva il pareggio della Nocerina sugli sviluppi di un calcio d’angolo con l’ex clivense D’Anna che stacca di testa e batte Milli. La partita si accende con i rossoneri che la mettono sul piano agonistico ma il Nardò si riorganizza e tiene bene il campo. Al 69’ occasionissima per il Nardò: Calemme dalla bandierina, inzuccata di Stranieri che dà solo l’illusione del goal. Sul ribaltamento di fronte, ancora D’Anna pericoloso con un gran tiro, miracoloso salvataggio di Milli. I padroni di casa ci provano in tutti i modi a scardinare la difesa granata ma senza creare pericoli.

I granata conquistano un punto dal grande peso specifico, ottenuto contro una diretta concorrente nella lotta salvezza in un ambiente agonisticamente molto acceso. Domenica prossima andrà in scena il derby del Salento con i granata ospiteranno il Casarano al “Giovanni Paolo II”.

Serie D – Girone H: risultati 21ª giornata

Agropoli – Bitonto 0-3

Audace Cerignola – Brindisi 4-1

Casarano – Fidelis Andria 4-2

Fasano – Sorrento 1-2

Francavilla – Altamura 2-2

Gladiator – Gelbison 0-1

Gravina – Foggia 2-0

Nocerina – Nardò 1-1

Taranto – Grumentum 3-0

Classifica

Bitonto 47, Sorrento 43, Foggia 42, Audace Cerignola 40, Taranto 35, Casarano 34, Fasano 31, Brindisi 27, Gravina 27, Altamura 26, Gladiator 24, Nardò 24, Gelbison 24, Grumentum 22, Nocerina 22, Fidelis Andria 19, Francavilla 18, Agropoli 13