Fidelis Andria – Nardò 0-1. Il Toro condanna i padroni di casa alle terza sconfitta consecutiva

Colpo grosso del Nardò che conquista un successo meritato in casa della Fidelis Andria (0-1). Dopo la sconfitta interna con il Foggia, i granata ripartono e portano a casa tre punti pesantissimi per la classifica e per il morale. La strada verso la tranquillità è ancora lunga ma il Nardò visto quest’oggi ha tutte le carte in regola per raggiungere la salvezza.

Formazione iniziale

Nel consolidato 3-5-2, mister Foglia Manzillo schiera Montagnolo tra i pali, linea difensiva formata da Aquaro, Pantano e Stranieri; in mediana agiscono Danucci, Mengoli e Avvantaggiato con Natalucci e Spagnolo sugli esterni, coppia d’attacco formata da Calemme e Camara.

Primo tempo

Dopo una prima fase di studio, la gara scorre senza particolari emozioni. Bisogna aspettare la mezzora per annotare sul taccuino la prima occasione di marca granata: Calemme si incunea in area, supera due avversari ma da posizione angolata tira fuori. Nardò più manovriero e ben messo in campo, i padroni di casa difendono con ordine e provano a colpire in ripartenza. Non succede più nulla e le due squadre vanno al riposo con il punteggio fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

Si riparte con ritmi molto più alti rispetto alla prima frazione di gioco. Nei primi minuti si registrano due grosse occasioni da ambo le parti. Al 48’ l’estremo difensore granata Montagnolo para alla grande su colpo di testa insidioso di Palazzo che raccoglie un cross di Cipolletta. Risponde il Nardò due minuti dopo con un’azione insistita in attacco: Mengoli appoggia per Calemme che tira, Segantini vola a deviare in corner. Al 53′ ancora Nardò pericoloso: Natalucci scende e appoggia per Calemme, il tiro del fantasista napoletano termina fuori di poco. Subito dopo ci prova Avantaggiato da fuori area, para a terra Segantini. Ancora alto il ritmo della gara, azioni interrotte ora spesso dal direttore di gara per diversi falli commessi dalle due squadre. Al 62′ Dalla Bona va al tiro dalla distanza, Montagnolo blocca a terra. Al 64′ il Nardò va vicinissimo al vantaggio, ma Camara sbaglia clamorosamente sotto porta, non riuscendo a spingere in porta un invitante cross di Avantaggiato.

L’attaccante granata si fa subito perdonare insaccando il gol del vantaggio dopo un’azione insistita di Avantaggiato, con tiro di Mengoli sul palo e tap in vincente dell’attaccante guineano sulla ribattuta. La sfida si fa nervosa con il Toro che tiene il vantaggio e prova ad infilare l’Andria in ripartenza, i padroni di casa tentano il tutto per tutto per trovare il pareggio. Al 78′ espulso dalla panchina per proteste Favarin, allenatore dell’Andria.

Nel finale i granata falliscono due occasioni per chiudere la partita con Calemme prima e Montaperto poi. I biancazzurri si rivedono dalle parti di Montagnolo a tre minuti dal termine, ma il tiro di Palazzo dalla distanza termina di poco alto sulla traversa. Dopo 4 minuti di recupero termina il match fra Andria e Nardò con la vittoria dei granata.

Domenica prossima gli uomini di Foglia Manzillo ospitano la capolista Bitonto guidata dall’ex tecnico granata Roberto Taurino.

SERIE D – Girone H: risultati 10ª giornata

Agropoli – Fasano 2-2

Altamura – Audace Cerignola 2-1

Bitonto – Casarano 1-0

Fidelis Andria – Nardò 0-1

Foggia – Grumentum – 1-0

Francavilla – Gravina 1-0

Gelbison – Taranto 0-1

Gladiator – Nocerina 0-1

Sorrento – Brindisi 0-0

Classifica

Bitonto 22, Foggia 21, Fasano 19, Taranto 18, Sorrento 16, Gladiator 15, Brindisi 15, Gravina 14, Casarano 14, Gelbison 13, Nocerina 13, Altamura 13, Fidelis Andria 12, Audace Cerignola 11, Francavilla 11, Grumentum 9, Agropoli 9, Nardò 7