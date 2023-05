Serie D, Barletta-Nardò 3-2. Secondo tempo “fatale” per i granata

Il Nardò dice addio ai sogni di gloria al termine di una rocambolesca partita al “Puttilli” di Barletta dove succede praticamente di tutto. I granata chiudono il primo tempo in vantaggio di due reti grazie alle marcature di Addae e De Giorgi, ma nella seconda frazione i padroni di casa la ribaltano con una doppietta di Lattanzio e un calcio di rigore di Loiodice in pieno recupero.

Formazione iniziale

Mister Ragno conferma il solito 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla, e Russo; in mediana agiscono Addae, Fedel e Montinaro con Ciracì e Antonacci sugli esterni; coppia d’attacco composta da Bonilla e Dambros.

Primo tempo

Dopo una fase iniziale di studio ci prova il Nardò al 10’ con Addae che conclude dal limite dell’area ma il pallone termina alto. Un minuto dopo lo stesso centrocampista ghanese sfrutta alla perfezione un calcio d’angolo di Montinaro e batte di testa Lovecchio per il vantaggio granata. A metà frazione arriva il raddoppio del Toro ancora su calcio d’angolo di Montinaro per De Giorgi che insacca da due passi. I padroni di casa accennano la reazione per due volte con Loiodice: prima al 41’ conclude alto dal limite dell’area, poi allo scadere tenta il pallonetto a tu per tu con Viola ma senza successo. Nardò vicino al tris in pieno recupero con una conclusione di Ciracì sulla quale è bravo Lovecchio a deviare in calcio d’angolo. Squadre negli spogliatoi con il Nardò meritatamente in vantaggio per 0-2.

Secondo tempo

Cambia il copione nel secondo tempo con i padroni di casa che spingono per il pareggio, il Nardò si difende con ordine. Al 55’ il Barletta accorcia le distanze: Loiodice batte una punizione dalla sinistra e Lattanzio in acrobazia batte Viola. Al 73′ break del Nardò con un’azione personale di Dambros e tiro al volo che si stampa sulla traversa. Al 77’ occasionissima per i biancorossi con Di Piazza che si trova davanti a Viola e con il tacco va vicinissimo al gol, ma Ciracì salva sulla linea. Il Barletta rimane anche in dieci per l’espulsione di Marangi, che ferma Ciracì in ripartenza, ma al minuto 83 arriva il pareggio con una bellissima rovesciata di Lattanzio. I biancorossi ci credono e mettono sotto assedio la porta granata. Nei minuti di recupero ci prova Cristallo da 35 metri, Viola devia in angolo. Ancora protagonista il portiere granata su una conclusione a giro di Loiodice. Al quinto minuto di recupero Lanzolla trattiene Cristallo in area e il direttore di gara concede la massima punizione. Dal dischetto Loiodice firma il 3-2 che regala la vittoria al Barletta.

Ultimo turno di campionato per gli uomini di mister Ragno domenica 7 maggio tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” contro l’Altamura.

SERIE D – Girone H: risultati 33ª giornata

Afragolese-Gladiator 2-2

Altamura-Molfetta 2-1

Barletta-Nardò 3-2

Brindisi-Cavese 1-0

Casarano-Francavilla 1-0

Lavello-Puteolana 4-0

Martina-Gravina 0-0

Matera-Fasano 1-1

Nocerina-Bitonto 3-1

Classifica

Brindisi 66, Cavese 66, Nardò 62, Barletta 61, Casarano 56, Altamura 56, Matera 47, Fasano 44, Martina 44, Bitonto 42, Gladiator 37, Afragolese 36, Nocerina 36, Gravina 33, Molfetta 32, Francavilla 29, Lavello 29, Puteolana 19

(Photo credits: Massimo Coribello/Salentosport)