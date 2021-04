Nardò – Aversa 5-0, pokerissimo dei granata al Giovanni Paolo II

Dopo il derby con il Casarano perso in maniera rocambolesca, il Nardò rialza la testa e si impone con un perentorio 5-0 sul Real Aversa nel recupero della 22ª giornata di Serie D. Tutto facile per i granata che con tre gol nel primo tempo e due nel secondo, archiviano la pratica salvezza raggiungendo quota 40 punti in classifica e ora possono puntare ai playoff.

Formazione iniziale

Mister Danucci schiera il consueto 4-2-3-1 con Milli tra i pali, linea difensiva composta da Cancelli, De Giorgi, Romeo e Nicolao; in mediana agiscono Valzano e Mengoli, con Rimoli, Potenza e Caputo a supporto dello svedese Törnros.

Primo tempo

I primi venti minuti di gioco scorrono via senza particolari emozioni. Alla prima occasione il Nardò passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Romeo trova la deviazione vincente e batte Papa. La reazione ospite non si fa attendere e per ben due volte Chianese prova ad impensierire la difesa neretina ma Milli fa buona guardia. Passato il pericolo, alla mezzora i padroni di casa raddoppiano sempre su azione di calcio d’angolo: Törnros svetta di testa, Nicolao si avventa sul pallone e da due passi insacca. Il Toro comanda le operazioni e a dieci minuti dal termine mette in ghiaccio la gara: Potenza crossa dalla destra, stacco vincente di Caputo che di testa trafigge Papa. Squadre al riposo con i granata meritatamente in vantaggio per 3-0.

Secondo tempo

Nella ripresa gli uomini di Danucci servono il poker al 50’: Granado, subentrato a Potenza a inizio della seconda frazione, lavora un buon pallone sulla destra e serve Törnros che all’altezza del dischetto, giustizia l’estremo difensore ospite. Con il passare dei minuti, la gara scorre via senza particolari emozioni con l’Aversa che non crea problemi dalle parti di Milli. All’83’ Cancelli, autore di una prestazione maiuscola, mette la parola fine all’incontro realizzando la quinta marcatura con un colpo da biliardo al termine di un’azione personale. Fischio finale e tre punti preziosi in cassaforte per la truppa di Danucci che riscatta così la sconfitta di mercoledì scorso.

Nel prossimo incontro in programma mercoledì 28 aprile, per il recupero della 24a giornata, il Nardò ospita il Fasano.

SERIE D – Girone H: risultati gare di recupero

Casarano – Gravina 0-1

Nardò – Real Aversa 5-0

Team Altamura – Az Picerno 1-2

Classifica aggiornata

Taranto 54, Az Picerno 49, Casarano 48, Fidelis Andria 46, Lavello 45, Bitonto 41, Nardò 40, Team Altamura 40, Molfetta 38, Audace Cerignola 37, Sorrento 35, Fasano 27, Francavilla 27, Brindisi 25, Real Aversa 25, Gravina 23, Puteolana 20, Portici 19

(Photo credits: @Walter Macorano)