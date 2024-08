Listkowski lascia Lecce e torna in Polonia, ceduto al Jagiellonia Bialystok

A poco meno di 24 ore dalla batosta subita a opera dell’Atalanta nella prima giornata di Campionato, la società giallorossa mette a segno un’operazione di mercato, ma questa volta in uscita. Il sodalizio di “Via Costadura, infatti, ha ufficializzato la cessione di Marcin Listkowski, l’esterno polacco lascia il Salento per tornare in patria. Il calciatore vestirà la maglia dello Jagiellonia Bialystok, club che milita nella Ekstraklasa, la massima divisione del campionato polacco di calcio.