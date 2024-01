Calciomercato, è Pierotti il primo colpo in entrata del Lecce

Santiago Perotti, esterno offensivo argentino, ma con passaporto italiano, è il primo colpo in entrata del Lecce.

Il classe 2001 è arrivato nella giornata di ieri nel Salento, ha sostenuto le visite mediche e oggi ha firmato il contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 30 giugno del 2027, con opzione per l’anno successivo.

Alto 1,89 cm. ha iniziato a giocare nel Club Atlético Pilar e a 13 anni è entrato nelle giovanili del Sabalero. Nel 2019 ha debuttato in Primera nella vittoria contro il Tigre. Per lui dieci gol in 117 presenze con la maglia del Colon, impreziosite dalla vittoria della Copa de la Liga 2021.

A settembre è tornato a vestire la maglia albiceleste grazie alla chiamata di Mascherano per la nazionale Sub23.

Sarà il nono argentino nella storia del club salentino, il secondo cresciuto nel settore giovanile del Colon dopo Pedro Pablo Pasculli.

Vestirà la maglia numero 50.