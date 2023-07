Lecce, si cerca l’erede di Falcone. Occhi puntati su Luigi Sepe

Passo dopo passo, in silenzio come da perfetto stile Pantaleo Corvino, inizia a delinearsi piano piano l’ossatura della rosa giallorossa che disputerà la prossima stagione del massimo torneo.

Dopo gli acquisti di Maleh, Almqvist e Pongracic (ha sottoscritto un contratto che lo lega ai salentini fino al 2006) e, soprattutto, l’ufficializzazione del nuovo allenatore Roberto D’Aversa (domani si svolgerà la conferenza stampa di presentazione), le attenzioni degli uomini di mercato di “Via Costadura”, sono concentrate sull’erede di Vladimiro Falcone.

Perso l’estremo difensore romano, controriscattato dalla Sampdoria, le attenzioni sono concentrate su due nomi, quelli di Dragowski, dello Spezia e Luigi Sepe, ultima stagione alla Salernitana.

Ma se per il polacco sembrerebbero residue le possibilità di ingaggio, in quanto piace molto a squadre della Premier League inglese, qualche speranza in più c’è per il portiere di Torre del Greco.

Classe 1991, cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha indossato le maglie tra gli altri di Fiorentina, Empoli e, soprattutto Parma, dove, con D’Aversa allenatore ha conquistato, da titolare, due salvezze in Serie A.

Terminata l’esperienza con i ducali, viene acquistato dalla Salernitana, club con il quale, ottiene anche qui due salvezze di fila.