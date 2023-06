Lecce, sei calciatori rientrano dai prestiti. Per loro conferma o nuova cessione?

Sempre in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, prosegue il lavoro di Corvino e Trinchera nel mercato. Come anticipato ieri, si lavora soprattutto per riportare nel Salento Oudin e Pongracic, inoltre si cercano un portiere e una punta centrale dopo gli addii di Falcone e Colombo, nel mirino dei responsabili del mercato salentino per la porta il nome più gettonato è quello di Bartolomiej Dragowski della Spezia, mentre, per il reparto avanzato quelli di Marco Nasti, ultima stagione nel Cosenza, ma di proprietà del Milan e Stiven Shpendi 20enne punta centrale del Cesena.

Situazione prestiti

Capitolo a parte riguarda la situazione prestiti, il 30 giugno rientreranno nel Salento ben sei calciatori. Si tratta di Rodriguez, Bjorkengren e Listkowski, che nel mercato di gennaio sono stati ceduti al Brescia con il quale sono retrocessi in Serie C; Monterisi che tra le file del Frosinone ha vinto il Campionato di B e Pierno di ritorno dalla Virtus Francavilla. Bisognerà capire quale sarà il loro destino, se la società intende confermarli e magari inserire qualcuno di loro nell’organico per la prossima stagione, o cederli nuovamente, in prestito o a titolo definitivo, ad altre formazioni. Questo, però, potrebbe dipendere anche dalla volontà del nuovo tecnico.

Lucioni al Palermo

Intanto, si registra la prima cessione in casa giallorossa. Fabio Lucioni, rientrato dal prestito al Frosinone, il capitano dell’ultima promozione dei salentini, si è accasato a titolo definitivo al Palermo, dove ritroverà Eugenio Corini.

Il Lecce nell’Eca

Intanto, l’Unione Sportiva Lecce è un nuovo membro dell’Eca, l’European Club Association. Dopo i successi sul campo, adesso, per il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, arrivano anche i riconoscimenti per così dire “politici” a livello internazionale, anche grazie al fatto chela Primavera di Mister Federico Coppitelli, l’anno prossimo disputerà la Youth League, la Champions League delle squadre giovanili.

Presieduta dal patron del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaïfi, l’Eca, è un organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo. Lo scopo è quello di proteggere e di promuovere il calcio dei club europei.