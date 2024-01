Primi colpi di mercato in casa giallorossa, si parte con i rinnovi di Gendrey e Baschirotto

Partito il calciomercato di gennaio, quello cosiddetto di riparazione, in attesa dei nuovi arrivi in casa giallorossa, si parte da chi già insossala casacca della società di “Via Colonnello Costadura”.

Dicevamo ieri della necessità di acquistare un difensore centrale vista l’assenza di Touba, impegnato in Coppa d’Africa, Dermaku, infortunato e, notizia di ieri, Pongracic, fermato dalla lombalgia.

Corvino e Trinchera, quindi, hanno deciso di partire proprio dal reparto arretrato, prolungando i contratti di Baschirotto e Gendrey.

Il primo con scadenza al 30 giugno 2025, si è legato al sodalizio salentino fino alla stessa data del 2026, con opzione per i successivi due anni, i secondo, invece, in scadenza il 30 giugno di quest’anno, ha prolungato fino al termine della stagione 2026, con opzione per l’anno successivo.