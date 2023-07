Nell’ultima amichevole Lecce batte il Cittadella, ma perde Venuti. Sporting Lisbona in pressing su Hjulmand

“C’è un po’ di dispiacere, perché da quest’ultima amichevole siamo usciti con l’infortunio a Venuti e mi auguro che non sia nulla di grave. Per quel che riguarda la prestazione devo dire che dopo tutti questi giorni in cui ci siamo allenati con carichi pesanti, abbiamo fatto una buonissima gara interpretando al meglio la partita, soprattutto nel secondo tempo, quando sono entrati in campo i ragazzi della Primavera”, con queste parole, mister Roberto D’Aversa commenta l’ultima amichevole del ritiro precampionato che, nel pomeriggio di ieri, ha visto i giallorossi opposti al Cittadella.

Una partita agrodolce per i salentini perché, nonostante la vittoria per 3-0 con i gol di Strefezza, Corfitzen e Almqvist, l’esterno destro di difesa Lorenzo Venuti, è stato costretto a uscire anzitempo da terreno di gioco per un infortunio alla spalla sinistra la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni.

“Abbiamo sempre tenuto in mano le redini del gioco, forse il Cittadella era un po’ più pimpante, ma ripeto, devo dire che nonostante i carichi di lavoro, i ragazzi hanno concesso poco e, a dispetto della non regolarità del campo, hanno espresso un bel gioco, soprattutto nella ripresa.

Ai miei calciatori non posso che fare i complimenti per una dedizione al lavoro non comune, a oggi sotto l’aspetto dell’impegno non posso rimproverare nulla.

Sicuramente ci sono ragazzi della Primavera che rimarranno con la prima squadra, sicuramente tre o quattro elementi si alleneranno con noi, poi, da qui a dire che siano pronti per la Serie A sarà il tempo a sancirlo.

Non vediamo l’ora di rientrare a casa e fare qualche partita davanti al nostro pubblico, abbiamo supporter numerosi e passionali che ci portano ad andare anche oltre. Devo dire, però, che anche qui non hanno fatto sentire la loro mancanza, perché nonostante i tanti km di distanza ci hanno fatto sentire il loro calore”.

Adesso per capitan Hjulmand e compagni due giorni di riposo, poi, ripresa della preparazione nel Salento.

Prossimo impegno 6 agosto a Cadice per il trofeo “Ramon De Carranza”, poi, il 13 primo impegno ufficiale della stagione nella gara di Coppa Italia che vedrà opposti i salentini al Como allo stadio “Via del Mare”.

Hjulmand vicino allo Sporting Lisbona

Intanto proseguono le trattative di mercato. Nella ultime ore sembra vicina la cessione di Morten Hjulmand. Il centrocampista danese, infatti, è finito nel mirino dello Sporting Lisbona, squadra che disputerà l’Europa League. Sembrerebbe ci sia già l’accordo tra il sodalizio di “Via Costadura” e il club portoghese, adesso resta da convincere il calciatore. In caso di partenza, il suo posto potrebbe essere preso da Ylber Ramadani, classe ’96 albanese in forza all’Aberdeen.

In attacco, invece, a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità per Assan Ceesay, al club arabo delll’Al-Fayha per una cifra che si aggira intorno ai tre milioni di euro.