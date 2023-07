Lecce, si tratta per portare nel Salento Hamza Rafia

È Hamza Rafia il nome nuovo per rinforzare la rosa del Lecce, su cui stanno lavorando incessantemente Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera.

Il calciatore tunisino, con cittadinanza francese, reduce da un’ottima stagione con il Pescara, sarebbe a un passo dal firmare con i giallorossi.

Classe 1999, trequartista, dopo l’esperienza con l’Olympique Lione, è stato acquistato nel 2019 dalla Juventus, ha giocato nell’Under 23 della compagine sabauda, conquistando una Coppa Italia di Serie C, nel 2021 l’allora tecnico della prima squadra Andrea Pirlo lo fa esordire nella gara di Coppa Italia con il Genoa, nel corso della quale segna anche un gol. poi i prestiti a Standard Liegi e Cremonese infine, nel gennaio 2023 l’acquisto a titolo definitivo da parte del Pescara in Serie C, con cui ha collezionato 12 presenze.

Vanta un’apparizione con le nazionali Under 17 e 18 della Francia e 19 con quella maggiore della Tunisia.

Le altre trattative

Gli uomini di mercato salentini sono sempre alla ricerca di un portiere e continuano a insistere per cercare di riportare Wladimiro Falcone nel Salento ma, come accennato nei giorni scorsi, la trattativa è molto, molto difficile. In alternativa si tratta anche per Sepe della Salernitana, che ha già giocato con D’Aversa nel Parma.

Infine, occhi puntati sempre su Giovanni Fabbian, che ha rinnovato per i prossimi cinque anni con l’Inter e che adesso dovrebbe dare il via libera al prestito, anche se c’è il forte interesse anche da parte di Bologna, Genoa e Frosinone.

