Lecce, vicino il primo colpo: Silvestre dice no al Boca Juniors. Tutto pronto per l’approndo in Salento

Vortice di nomi in questo avvio di calciomercato, ma il primo rinforzo per il Lecce giungerà per la difesa. E’ in dirittura d’arrivo la trattativa che porterà in giallorosso il difensore argentino Matias Agustin Silvestre, classe ’84, 318 presenze in Serie A, cartellino di proprietà dell’Empoli.

Proprio con il club toscano, appena retrocesso in B, si lavora per colmare le ultime distanze sul trasferimento del possente sudamericano: con il giocatore, invece, l’accordo è praticamente raggiunto. Nelle ultime ore Silvestre ha anche rifiutato l’offerta del ‘suo’ Boca Juniors, società dove è cresciuto in patria, per di rimanere nel massimo campionato italiano.

Difensore centrale, Silvestre è forte e abile nel gioco aereo, oltre ad avere buone doti di impostazione. Ma la sua caratteristica migliore è certamente il colpo di testa.

Silvestre cresce calcisticamente nel Boca, con cui- giovanissimo – colleziona 63 presenze in Primera Division dal 2002 al 2008. Poi l’approdo in Italia: a scovarlo è il Catania di cui diventa per tre stagioni e mezzo uno dei pilastri della difesa. Nel 2011 disputa una stagione da titolare al Palermo, sempre in Serie A, fino all’ingaggio da parte dell’Inter.

Solo 9 presenze in nerazzurro, prima di cambiare sponda del Navigli e giocare 4 gare con la casacca del Milan.

Nel 2014 la definitiva consacrazione: passa alla Sampdoria con cui gioca quattro campionati dove timbra il cartellino delle presenze per ben 124 volte. Nell’ultima stagione ha militato nell’Empoli: 34 presenze, due gol, che però non sono bastati per la salvezza.

Ora è pronto all’avventura salentina: sarà per lui la tredicesima stagione consecutiva in Serie A. Il Lecce è pronto a segnare il primo colpo della sessione.