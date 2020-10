Calciomercato, altro arrivo dalla Svezia: il Lecce prende Björkengren

A poco più di 24 ore dalla chiusura del calciomercato, il Lecce piazza un altro colpo dalla Scandinavia. In queste ore è giunto in Salento John Björkengren, svedese, centrocampista di 21 anni.

Proveniente dal Falkenberg (squadra della Serie A svedese), Björkengren è un giovane regista, capace di adattarsi anche nel cuore della difesa, se occorre. Cresciuto inizialmente nell’LGM, dal 2012 entra a far parte della famiglia del Falkenberg, facendo tutta la gavetta nel settore giovanile della squadra del sud della Svezia.

Approda in prima squadra nel 2017, anno in cui il Falkenberg ripartiva dopo una retrocessione. Al suo primo anno nel campionato cadetto, Björkengren ha fatto registrare 17 presenze e 2 reti. L’anno successivo, con 25 partite e 5 gol all’attivo, ha contribuito al raggiungimento del secondo posto in classifica e quindi alla promozione nel massimo campionato.

In questa stagione ha collezionato 21 presenze e un gol che, però, al momento non bastano alla sua (ormai ex) squadra per evitare l’ultimo posto in classifica.

Da tre anni è entrato nel giro delle Nazionali giovanili della Svezia: prima un paio di presenze nell’unser 19, ora spesso convocato dall’Under 21.

Giunge, così, a Lecce dove come unico volto noto avrà Leonard Zuta, altro svedese che fino a pochi mesi fa affrontava Björkengren da avversario con la casacca dell’Hacken. Il suo ruolo sarà quello di vice Tachtsidis in cabina di regia, salvo diversi accorgimenti tattici voluti da mister Corini.

John Björkengren nel pomeriggio si sottoporrà alle visite mediche, per poi firmare il suo primo contratto italiano.

In arrivo anche Portanova, Calderoni prolunga

Ora a Pantaleo Corvino resta da limare gli ultimi dettagli per Manolo Portanova, altro giovane centrocampista (classe 2000) proveniente dalla cantera della Juventus. Mezzala, ma con spiccate doti di trequartista, anche Portanova andrà a completare il pacchetto di centrocampisti a disposizione di Eugenio Corini.

Nel frattempo è imminente anche il rinnovo del contratto di Marco Calderoni: il terzino mancino prolungherà il suo legame con la società giallorossa fino al 30 giugno 2022.

Domani si chiuderanno le trattative e non si escludono colpi last-minute.