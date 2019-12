Il 2019 saluta ed è tempo di bilanci. Tuttomercatoweb: Lecce Calcio voto 8

Manca ancora poco più di un giorno e tra qualche ora milioni di italiani si siederanno a cena insieme ai propri cari e agli amici per salutare l’anno appena trascorso, il 2019.

Tra antipasti, primi secondi, l’immancabile zampone o cotechino con le lenticchie (si dice portino soldi e sappiamo quanto la maggioranza degli abitanti del Bel Paese ne abbiano bisogno), chiacchere, scherzi risate e via dicendo, si aspetterà lo scoccare della mezzanotte per dare il benvenuto all’anno nuovo.

Alle 24.00 in punto, al termine del conto alla rovescia, si alzeranno i calici, si brinderà, ci si scambieranno baci e abbracci, prendere il via la musica e sulle note del tormentone Brigitte Bardot di Jorge Veiga partirà il trenino.

Un nuovo anno arriva e, uno va via e, naturalmente, in tanti, forse tutti, tracciano un bilancio dei 365 giorni trascorsi. Bilancio che non può prescindere dall’analizzare la stagione calcistica che va dall’1 gennaio al 31 dicembre.

E così sugli organi di informazione, i giornalisti danno la loro opinione sulle squadre o sugli attori principali che ruotano intorno al “Dio Eupalla”.

Che l’annata dei giallorossi sia stata importante penso tutti i commentatori se ne siano accorti, ma non può non strappare almeno un sorriso il fatto che a certificarlo siano anche operatori della comunicazione molto conosciuti a livello nazionale, a dire il vero, anche per giudizi poco lusinghieri e molto critici.

Questa mattina, come ogni lunedì, sul sito Tuttomercatoweb il direttore del portale, Michele Criscitiello, ha pubblicato il suo editoriale, dando i voti per l’annata appena terminata.

Al primo posto, voto 10, c’è il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi; al secondo posto con un 9 si posizione l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, fresco vincitore della Supercoppa Italiana. Ma è la terza piazza quella che salta all’occhio. Medaglia di bronzo, per il numero uno dell’emittente Sportitalia, con un 8 pieno il Lecce Calcio.

“Avremmo potuto inserire il Presidente Sticchi Damiani ma si sarebbe offeso Meluso. Avremmo potuto inserire Meluso ma si sarebbe offeso Liverani. Avremmo potuto inserire Liverani ma si sarebbero offesi i calciatori. Avremmo potuto inserire i calciatori ma si sarebbero offesi i tifosi. Allora facciamo una cosa molto semplice. Voto 8 a tutto il Lecce e a tutta Lecce per la bellissima cavalcata C-B-A con una serie A vissuta in sacrificio, come era facile da immaginare, ma con grande dignità. Calciatori che si sono riscoperti da serie A dopo semplici comparsate in serie B. C’è la mano del Mister ma anche quella della società e della piazza”. È questo il giudizio di Criscitiello che dà il merito del successo a tutta la società del Lecce, ma anche alla città, nessuno escluso.

Per informazione il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici si colloca a centroclassifica con un 6 striminzito e molto sotto la sufficienza ci sono Eusebio Di Francesco, vecchia conoscenza leccese e Boban dirigente del Milan.

I complimenti fanno sempre piacere, ma bisogna metterli alle spalle e ripartire per fare meglio, c’è da rafforzare la squadra per disputare una grande girone di ritorno, perché, come dice lo stesso Criscitiello: “Tutti uniti, adesso, nelle difficoltà per mantenere la categoria. Sarà battaglia fino all’ultima giornata”.