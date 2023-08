Corvino fa il punto sul mercato del Lecce e attacca la “Politica della distruzione”

“Rispetto alla mia prima esperienza qui a Lecce, i tempi sono cambiati. Ci sono i social e mi è stato riferito che spesso c’è accanimento verso un calciatore o contro il nostro lavoro, una vera e propria ‘politica della distruzione’. Tutto ciò mi dispiace. Ceesay, per esempio, è un ragazzo che si fa passare per uno che fa danni e non so perché, questo significa voler distruggere una persona. La maggioranza dei tifosi è dalla nostra parte, ma non mi va che ci venga imputato di non dare il meglio. Ci sono partiti che si svegliano al mattino per distruggere e ci vuole rispetto per il lavoro che facciamo”, sono queste le parole con le quali il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino, al termine della conferenza stampa di presentazione di Wladimiro Falcone, ha dato il via al punto sul mercato in casa giallorossa.

Ceesay

“Per lui abbiamo avuto due offerte che non si sono finalizzate, perché fino a un certo punto hanno avuto continuità e poi sono svanite, come spesso accade”.

Hjulmand “Hjulmand qui a Lecce non ci è stato suggerito, sono andato personalmente a chiedere al suo agente e alla sua squadra per ingaggiarlo. È cresciuto, ha dimostrato il suo valore e lui ci ha chiesto educatamente di essere ceduto e noi gli abbiamo detto che in caso di opportunità favorevole per tutti ciò sarebbe avvenuto. Abbiamo svolto una trattativa, raggiunto e sottoscrittolo un accordo con lo Sporting Lisbona, lui ci ha chiesto di andare a parlare con questa società e anche in questo caso lo abbiamo accontentato, sicuramente sta trattando, ma le trattative si sa quando iniziano, ma non quando finiscono, mi auguro che questa opportunità vada a buon fine e lui la colga in breve tempo. Per venirgli incontro, non abbiamo applicato prezzo reale che noi valutiamo”.

Rodriguez

“Rodriguez pensiamo che debba lavorare ancora un po’ con continuità per essere da Lecce e riteniamo che possa andare via in prestito per giocare con continuità e crescere”. Le altre offerte“Ci sono state richieste per altri calciatori, ma come sempre devono avere un parametro adeguato alle nostre”. L’attacco“Tutti i club cercano attaccanti, anche quelli con tanta disponibilità, ma ce ne sono pochi, quelli che ci sono hanno costi esorbitanti e dobbiamo affacciarci su quei mercati su cui poter scommettere”.

Dermaku

“Per quel che riguarda Dermaku è stato sfortunato fisicamente, ha avuto un problema di sport ernia, ma si è operato, è guarito e fa parte del gruppo”.

Cosa manca

“Cerchiamo due altri centrocampisti, un attaccante e tutti i calciatori che ci potranno migliorare la rosa”.

Difensore centrale

“Per quel che riguarda il difensore centrale, Blin può svolgere quel ruolo e può considerarsi un jolly”.

Settore giovanile

“Ci sarà un nuovo organigramma. C’era un coordinatore generale che ero io, responsabile tecnico di Primavera e U18. Poi c’era un responsabile da U17 in giù. Questo verrà modificato essendoci sempre un coordinatore generale, poi un responsabile tecnico per quanto riguarda U18 e Primavera che sarò sempre io e infine un responsabile tecnico per U17 e le altre categorie, che sarà Checco D’Amblè”.

Aggregati in prima squadra

“Dalla primavera verranno aggregati in prima squadra Dorgu, Berisha, Corfitzen e Burnete”