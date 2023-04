‘Forza Lecce’ significa infondere energia e fiducia nella squadra

Non so quanto avremmo scommesso la scorsa estate sul campionato del Lecce. Non credo che molti avrebbero potuto immaginare di vedere la squadra giallorossa fin dalle primissime giornate fuori dalla zona salvezza. In pochi avrebbero sperato di ottenere una doppia vittoria contro l’Atalanta di Gasperini. Insomma quello della stagione 2022-2023 è stato un Lecce sorprendente, ben al di sopra delle aspettative. Da agosto a marzo la squadra di Marco Baroni ha onorato, con prestazioni e risultati, il suo campionato, mettendo in scena un gruppo affiatato, ma certamente non tra i più attrezzati della serie A.

Il Lecce è partito con un organico modesto, inutile negarlo, una squadra giovane, fatta di giocatori inesperti e a volte sconosciuti, e nonostante i limiti evidenti ha stupito, anzi ha entusiasmato, ha ottenuto il gradimento di commentatori e critici. Il Lecce è stata una cenerentola vestita da principessa, che aveva molti punti deboli ma anche qualche punto di forza.

Quest’anno sono arrivate convocazioni in Nazionale e stage a Coverciano per alcuni giovani promesse del Calcio e solide realtà di questa squadra, sono arrivate vittorie, differenza reti e solidità difensiva che raramente si erano viste in serie A.

E allora, oggi, nel momento più difficile del campionato, dopo sei sconfitte consecutive, dopo prestazioni opache, pochissimi gol segnati e tanti errori clamorosi, non è forse il momento di gridare tutti insieme Forza Lecce?

La torre non è crollata, la casa non brucia, la speranza non è svanita. Altri sognano di prenderci. Sarebbe bello svegliarli tutti bruscamente al suono della tromba di un Lecce e di uno stadio coraggiosi e consapevoli, proprio di ciò che abbiamo scritto. A partire dalla prossima partita, qualunque essa sia.

Sì può e si deve.