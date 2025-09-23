Giallorossi in campo contro il Milan nella sfida di Coppa Italia. Probabile formazione

Dopo la meritatissima sconfitta interna a opera del Cagliari, dove i giallorossi hanno palesato i soliti limiti, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco di “San Siro”, nella sfida di Coppa Italia che li vedrà opposti al Milan.
In occasione della gara con la compagine meneghina, mister Eusebio Di Francesco, opterà per un turnover, anche in vista dell’appuntamento casalingo di domenica sera con il Bologna.
In porta, quindi, giocherà Fruchtl, con Veiga a destra e Ndaba a sinistra, mentre al centro, confermato Tiago Gabriel, ci dovrebbe essere Siebert; a centrocampo spazio a Kaba, Berisha ed Helgason; infine in attacco N’Dri e Morente a supporto di Camarda.
Probabili formazione
LECCE (4-3-3): Fruchtl; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Kaba, Berisha, Helgason; N’Dri, Camarda, Morente.
Arbitro: Tremolada di Monza
Calcio d’inizio alle 21.00, diretta della partita su Italia 1