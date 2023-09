Casarano-Nardò 2-0, va ai rossoazzurri il derby salentino di Coppa Italia

Il Casarano si aggiudica il derby salentino di Coppa Italia ai danni del Nardò nel primo appuntamento della nuova stagione calcistica. Un gol per tempo per i padroni di casa che al “Capozza” si impongono per 2-0 grazie alle reti di Citro e Falcone.

Formazione iniziale

Mister Ragno schiera il consueto 3-5-2 con Provitolo tra i pali, linea difensiva composta da Gennari, Lanzolla, e Urquiza; in mediana agiscono Addae, Ciannamea e D’Anna con Inguscio e Russo sugli esterni; in attacco Dammacco a sostegno di Dambros.

Primo tempo

Partita subito vivace con il Nardò proteso in avanti. Gennari ci prova al 2’ ma il suo tentativo di testa non inquadra lo specchio della porta. Gli ospiti esercitano una leggera supremazia territoriale e vanno alla conclusione con Addae al 24’, pallone lontano dalla porta. Reagisce il Casarano alla mezzora con Thiandoum, il tentativo di destro si perde sul fondo. Al 42’ i rossoazzurri passano in vantaggio: Thiandoum imbecca Citro nel cuore della difesa granata, l’attaccante salernitano mette a sedere Provitolo e firma il gol dell’1-0 con cui si conclude la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Nella ripresa non cambia il copione della partita con il Nardò che pressa e il Casarano agisce di rimessa. Nell’arco di quattro minuti dal 69’ al 72’ il neo entrato Ferreira prova a scardinare la difesa casaranese e impegna per tre volte Pucci che risponde alla grande. Un minuto più tardi i padroni di casa trovano il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Falcone che è più lesto di tutti e trafigge Provitolo. Al 78’ i rossoazzurri sfiorano il tris con l’ex Versienti che non riesce a trovare la porta da distanza ravvicinata. Il Nardò prova a riaprire la gara al minuto 80 con Dambros il cui diagonale sfiora il palo alla destra di Pucci. Termina 2-0 con il Casarano che accede al secondo turno mentre il Nardò è apparso ancora in fase di rodaggio in vista del campionato che prenderà il via domenica prossima.