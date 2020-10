Domani Lecce di scena a Torino, Corini: “Gratificante giocare con il Toro. Obiettivo superare il turno”

“Sarà un impegno importante, la Coppa Italia è gratificante poterla giocare con una squadra forte come il Torino e di conseguenza l’abbiamo preparata per poter fare il meglio e cercare di passare il turno, consapevoli di affrontare una compagine importante”, con queste parole mister Eugenio Corini commenta la sfida di domani che vedrà impegnati i giallorossi contro il Torino nel secondo turno di Coppa Italia.

La formazione salentina viene dal deludente pareggio di domenica scorsa in casa del Cosenza, dove, dopo aver dominato in lungo e largo il primo tempo e aver sciupato un calcio di rigore e alcune occasionissime, alla prima opportunità è stato rimontato dai calabresi e dopo il pari ha anche rischiato di perdere. I granata, dal canto loro, non si trovano in una situazione migliore, visto che occupano l’ultima posizione della classifica di serie A, con un solo punticino, frutto del pareggio esterno di sabato in casa del Sassuolo.

“L’idea è quella di far scendere in campo la migliore formazione possibile, consapevoli del fatto che abbiamo giocato solo tre giorni fa, purtroppo a centrocampo abbiamo qualche defezione di troppo, ma cercherò di fare le cose nel modo che ritengo più corretto possibile.

Pippo è raffreddato e quel giorno ci siamo spaventati perché sapete bene il periodo nel quale ci troviamo. Avevamo deciso di farlo rimanere a Lecce e farlo aggregare alla squadra in caso di necessità, poi, conoscete quello che è successo ed è rimasto qui.

Penso che se la squadra faccia un calcio propositivo è normale subire qualche contrattacco, con il Cosenza in alcuni momento avremmo potuto patire qualcosa in meno, in alcuni momenti ci siamo complicati la vita da soli, ma il più grande rammarico è quello di non aver finalizzato tutte le azioni da gol o, per lo meno, non essere andati sul doppio vantaggio che, secondo me, avrebbe spento le velleità dei rossoblu.

Bisogna portare avanti un determinato lavoro e devo dare priorità a quelle che sono le caratteristiche. Penso che in questa categoria, per le qualità che ha, la nostra squadra deve avere la capacità di fare gol e su questo stiamo lavorando, consapevoli del fatto che in questo momento, nell’equilibrio generale, possiamo pagare, ma come ho detto prima, con la crescita di alcuni giocatori possiamo consolidare un percorso e trovare anche maggiore equilibrio. Ci sono passaggi fisiologici che bisogna fare.

Ho molta fiducia in Maselli, l’ho fatto esordire sia in Coppa Italia che in una gara di campionato, ha determinate attitudini, deve migliorare e già a Torino potrà avere la possibilità di dimostrare cosa è capace di fare perché è un ragazzo sul quale vogliamo lavorare”.

I convocati

Intanto, l’allenatore bresciano ha convocato 21 giocatori per la sfida in Piemonte, questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Mancosu 9. Coda 11. Adjapong 13. Rossettini 14. Stepinski 20. Pettinari 21. Gabriel 22. Vigorito 23. Bjorkengren 24. Zuta 25. Gallo 26. Dubickas 27. Calderoni 29. Gianfreda 32. Lo Faso 34. Maselli 53. Henderson.

Test molecolari e infortunio Dermaku

Inoltre, i due tesserati del gruppo squadra (un calciatore e un componente dello staff) risultati positivi al tampone di venerdì e negativi a quello eseguito nel ritiro di Rende nella notte di domenica, nella mattinata di ieri sono stati sottoposti ad un ulteriore ciclo di test molecolari le cui risultanze hanno dato esito negativo.

Infine, Kastriot Dermaku, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nella prima frazione della gara Cosenza-Lecce, si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una lesione di primo grado al flessore della gamba destra.