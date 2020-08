Dal campo alla panchina, il nuovo allenatore del Nardò Calcio è Ciro Danucci

È partita ufficialmente la nuova stagione sportiva 2020/2021 per il Nardò Calcio. Ieri sera, infatti, presso la struttura sociale “Diciannove58”, sede amministrativa della società granata, è stato presentato il nuovo allenatore della prima squadra. Si tratta di Ciro Danucci, 37 anni originario di Manduria, che fino all’anno scorso ha guidato i granata in campo indossando la fascia di capitano.

Nel corso della conferenza stampa sono stati anche presentati i main sponsor Gianel Shoes e Barbetta, oltre al nuovo organigramma societario, integrato dall’ingresso di figure professionali di rilievo.

Nell’attesa di conoscere l’esito della domanda di ripescaggio in Serie D prevista per il 31 agosto, e per la quale mancano solo i canoni dell’ufficialità, il sodalizio presieduto da Salvatore Donadei riparte quindi con un nuovo progetto tecnico e societario destinato a durare nel tempo.

Per l’ex centrocampista si tratta della sua prima esperienza in panchina. «Sono molto emozionato – ha esordito Danucci – e ringrazio la società per aver fatto questa scelta coraggiosa, dandomi questa magnifica opportunità. Paradossalmente, la prima conferenza stampa da allenatore coincide con l’ultima da giocatore ed è un passaggio importante per la mia carriera. Cominciare questo percorso, che per me è un percorso nuovo, ma che avevo già da tempo messo in programma, è motivo di grandissima responsabilità».

«Essere l’allenatore in questa piazza blasonata allo stesso tempo è motivo di grandissimo entusiasmo che cercherò di trasmettere ai calciatori. Sono sicuro che faremo bene e che tutti insieme riusciremo a perseguire l’obiettivo di fare un bel campionato e far divertire i tifosi. Passare dal campo alla panchina non è un problema – conclude il tecnico – penso di essere all’altezza anche per aver avuto la possibilità di giocare in categorie superiori, confrontandomi con diversi allenatori, e anche il fatto di essere stato fino a ieri in campo mi aiuterà molto a capire gli stati d’animo dei calciatori soprattutto dei miei ex compagni».

Per quanto riguarda l’allestimento della rosa che disputerà il prossimo campionato, il direttore sportivo Andrea Corallo ha disegnato quello che sarà il percorso del Nardò. «La scelta di Ciro Danucci come allenatore non è assolutamente una seconda scelta e neanche un ripiego. La società ha deciso di puntare su di lui già da tempo e il fatto che Ciro fosse entusiasta di questa proposta ci ha dato uno stimolo maggiore a sceglierlo. Siamo convinti e sicuri che la sua esperienza, maturata in tanti anni di campo, possa essere determinante anche per costruire un buona squadra su cui stiamo lavorando da due mesi con diverse situazioni. Abbiamo cercato di dare continuità soprattutto con il parco under e stiamo lavorando anche su qualche senior, confermando gente che ha dimostrato attaccamento alla maglia anche durante la situazione legata all’incertezza sulla categoria. Allestiremo un organico fortemente motivato che abbia il giusto mix di esperienza e di gioventù e che scenderà in campo con molto entusiasmo».

Infine, è stata lanciata anche la campagna abbonamenti con lo slogan “Oltre la categoria”. Da lunedì prossimo sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento che darà la possibilità, in caso di svolgimento delle gare a porte chiuse, di poter seguire le partite in streaming. Da quest’anno si concretizza anche un importante progetto relativo allo store ufficiale del Nardò Calcio realizzato insieme allo sponsor tecnico Nike che faciliterà l’acquisto anche online di materiali e gadget della società granata.

Per mercoledì 26 agosto è previsto il raduno della squadra per iniziare il ritiro agli ordini di Danucci che sarà coadiuvato dal preparatore atletico Cretì e dal preparatore dei portieri Bassi.