Lecce, il 14 luglio partenza per Folgaria. Stabilite le amichevoli: prima gara il 17

La preparazione della nuova stagione che vedrà i giallorossi disputare la seconda stagione consecutiva in Serie B, dopo la delusione dell’eliminazione in semifinale dei Playoff contro il Venezia, ha preso il via tre giorni dopo l’esonero di mister Eugenio Corini, con la comunicazione della cittadina di Folgaria sede del ritiro estivo. Poi, una decina di giorni dopo l’ingaggio di Marco Baroni come nuovo allenatore. Si è proseguito poi, con gli acquisti di Tuia, Olivieri e Alexis Blin e adesso è giunto il momento delle amichevoli che capitan Mancosu e compagni disputeranno, durante la preparazione in Trentino.

Come da programma la compagine salentina si trasferirà a Folgaria, giovedì 15 luglio dove si tratterrà fino venerdì 30 luglio.

In questa fase il tecnico Marco Baroni ha programmato 4 uscite amichevoli. Di queste, tre sono state definite e sono. La prima sarà contro la USD Sinigo, sabato 17 luglio ore 17; mercoledì 21, invece, toccherà giocare con FC Rovereto. Entrambe le gare si giocheranno alle ore 17.00 presso lo stadio comunale di Folgaria. Il 30 luglio alle ore 20.00, poi, una partita di un certo peso contro un’avversaria della stessa categoria. Allo Stadio “Romeo Menti”, infatti, il Lecce sarà di scena contro il Vicenza.

Tra la seconda e l’ultima sfida un’altra gara verrà disputata domenica 25 luglio, l’avversario, al momento, è ancora da definire.