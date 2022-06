Nardò Calcio, Donadei rassegna le dimissioni. Marco Cavalera nuovo Presidente

Il Nardò inizia la nuova stagione calcistica 2022-2023 con un nuovo assetto societario. Due giorni fa, di comune accordo, il sodalizio di via Petraroli ha interrotto la collaborazione con il professionista neretino Salvatore Donadei che, di conseguenza, ha lasciato la presidenza della società granata dopo tre anni.

«Termina la mia esperienza presidenziale alla guida del Nardò Calcio, iniziata nel luglio 2019. Un triennio intenso – ha dichiarato Donadei – in un periodo drammaticamente complicato per la sopravvivenza delle persone, figuriamoci per l’esercizio della passione pallonara. Ciò che è stato costruito in questi tre anni è sotto gli occhi di chi voglia scorgere contenuti e sfumature. Di particolare rilievo il rapporto instaurato in questi anni con tutta la stampa e i mass media, che accomuno in uno speciale ed affettuoso ringraziamento».

La nuova compagine è già pronta e definita e sta lavorando alla pianificazione della prossima e imminente stagione sportiva. Nel solco della continuità della gestione del progetto calcistico, il nuovo assetto dirigenziale è stato ridefinito con la presidenza affidata a Marco Cavalera, già club manager e figura di alto profilo del main sponsor BRB Holding. Nel ruolo di amministratore delegato designato Salvatore Dell’Anna. Vice presidente confermato Sandro Muci, riferimento dell’altro main sponsor Gianel Shoes, mentre Alessio Antico sarà il general manager della società. Nel ruolo di direttore generale, Silvano Toma.

Attesa nei prossimi giorni la definizione dell’area tecnica con un nuovo direttore sportivo e nuovo responsabile per la conduzione della prima squadra