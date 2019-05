Ansia da Lecce-Spezia, il big-match che vale la A in diretta su rai2

I biglietti per il big-match che andrà in scena sabato al Via del Mare sono introvabili. Tanti, tantissimi i tifosi rimasti a mani vuote che ora dovranno accontentarsi o del maxi-schermo che sarà allestito nel Parco di Belloluogo o della diretta su Rai2. Già, perché Lecce-Spezia ha conquistato i riflettori del secondo canale della tv pubblica, in diretta dalle 14.50, un po’ prima del fischio d’inizio, fissato alle 15.00.

Sul rettangolo di gioco i giallorossi proveranno a conquistare la massima serie, un obiettivo neanche immaginato ad inizio campionato e reduci da sei passati in serie C. Dal canto loro, i liguri, allenati da Mister Marino, sono quasi certi di aver tagliato il traguardo dei play-off, ma giocheranno ugualmente con il coltello tra i denti, perché un conto è classificarsi al sesto posto, un conto quinti, settimi o ottavi.

Sarà una partita vera, insomma. A fare da cornice uno stadio da tutto esaurito. Il dodicesimo uomo in campo sarà composto da quasi 30mila spettatori mentre fuori, la città si prepara già alla festa nonostante le “limitazioni” del Commissario Prefettizio che ha chiuso l’anfiteatro e la villa comunale e svuotato la fontana di piazza Mazzini, meta da sempre del pellegrinaggio dei tifosi esaltati per le promozioni.

Che cosa accadrà in novanta minuti è difficile dirlo. Di certo, i salentini sparsi in tutta Italia potranno vederlo, in chiaro, su Rai2.