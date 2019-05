La Provincia di Lecce festeggia i giallorossi. Sticchi, “Grati a questo territorio. Adesso abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”

Fortunatamente in campo i giallorossi durante l’intero arco della stagione hanno corso e ottenuto grandissimi risultati, altrimenti, se si fossero comportati come il computer della sala consiliare di “Palazzo dei Celestini”, adesso, forse, invece che gioire saremmo a piangere per una retrocessione.

Si è aperto con un piccolo imprevisto la cerimonia di premiazione con cui la Provincia di Lecce ha voluto omaggiare il presidente Sticchi Damiani, mister Liverani e i suoi ragazzi per la promozione ottenuta sabato scorso nel massimo campionato.

L’evento avrebbe dovuto prendere il via con un video celebrativo dedicato alla compagine salentina, ma il girato proprio non ne ha voluto sapere di partire e di conseguenza si è stati costretti a iniziare direttamente con gli interventi.

“Va a tutti un sincero ringraziamento per il segnale che è stato dato a tutto il territorio che ha voluto guardarvi negli occhi e stringervi le mani per questo risultato che avete conseguito”, ha affermato il Presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva.

“Il nostro è un popolo straordinario che si è rivisto nelle vostre vittorie. La provincia ha partecipato numerosa sia con le persone che sono andate allo stadio che con quelle che si sono riversate nelle piazze. Non vi ringraziamo solo da appassionati di sport, adesso avete una responsabilità importante perché siete gli idoli e miti di tanti giovani salentini. Siamo fieri di voi – ha concluso – perché questa promozione è un modo per far conoscere la nostra terra, i nostri prodotti e la nostra storia in tutta Italia, e siamo fieri del fatto che insieme a Napoli saremo l’unica squadra del Sud a militare nel massimo campionato”.

“Ringrazio il presidente Minerva per questa festa, che questa squadra merita”, ha invece dichiarato il numero uno di “Via Colonnello Costadura”, Saverio Sticchi Damiani.

“Questi ragazzi hanno messo in campo grandi valori, quelli di una squadra provinciale, ma che quando scendeva in campo, sembrava essere una compagine di dimensione internazionale, che è andata in tutti gli Stati d’Italia per imporre il suo gioco.

Abbiamo vinto il campionato soli contro tutti e da neo promossi, i calciatori hanno ottenuto qualcosa che resterà nella storia, imprevista e per questo ancor più bella. Siamo grati che oggi il territorio ci festeggi, ma speriamo che nei prossimi anni lo stesso ci aiuti. Fino a oggi abbiamo viaggiato con le nostre gambe, ma adesso la A è qualcosa di molto grande e ci serve l’aiuto di tutti”.

È stata poi la volta del maggiore artefice della cavalcata trionfale, il tecnico Fabio Liverani: “Credo che ciò che abbiamo fatto quest’anno sia frutto di un cammino partito nella scorsa stagione. In società ho trovato persone equilibrate che hanno consentito a me e al mio staff di lavorare nel miglior modo possibile. Nel campionato appena concluso abbiamo compiuto investimenti importanti, il ringraziamento va ai ragazzi perché si sono resi disponibili sin dal primo giorno. Hanno messo in campo voglia, determinazione e attenzione e con le loro forze hanno vinto il campionato ed è accaduto anche perché alcune compagini più attrezzate di noi, al contrario, non erano squadra come lo siamo stata invece noi. Se oggi siamo qui a ricevere complimenti e applausi lo si deve, ripeto, a loro che mi hanno sopportato e non si sono mai tirati indietro e penso che per la città saranno sempre eroi”.

Infine, è toccato al condottiero sul campo di questo campionato felice, il capitano Marco Manocsu: “Non sono bravo con le parole – ha esordito. Posso solo dire che è stata una cavalcata fantastica, all’inizio nessuno credeva a questo risultato, ma il continuo lavorare quotidianamente e la perseveranza ha fatto sé che si desse vita a un grande gruppo. Perugia è stato l’emblema della stagione e della nostra unione. Lasciatemelo dire, questa promozione, ce la siamo meritata”.

A proposito… alla fine il video è partito. È stato diffuso al termine dell’intervento di Minerva.