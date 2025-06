Concluse le finali  provinciali dei campionati under 14, under 15 e under 17 della Delegazione Figc Lnd di Maglie

Nei giorni scorsi si sono concluse le finali provinciali dei campionati under 14, under 15 e under 17 della stagione sportiva 2024-2025, che terminerà il 30 giugno 2025, della Delegazione Figc Lnd di Maglie.

Per il titolo provinciale under 14, la società Virtus di Poggiardo ha superato in finale la società Atletico Racale, mentre per il campionato under 15 la società Città di Otranto l’ha spuntata sul Taurisano 1939 e infine nel campionato under 17 la società De Finibus Terrae di Corsano ha avuto la meglio sui pari età della società Tackle Totò Ingrosso di Maglie.

Per quel che riguarda il Fair Play c’è da registrare la vittoria della Coppa disciplina della società Amici dello sport di Salve nei Campionati under 15 e under 17 mentre nel campionato under 14 si è classificata al primo posto la società Calcio Cutrofiano A. Manco.