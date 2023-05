Lecce, si ferma il capitano. Per Hjulmand un’elongazione dell’adduttore

Si è fermato ieri nel corso dell’allenamento, toccandosi la coscia destra e abbandonando il campo.

A 24 ore di distanza, si conosce l’entità dell’infortunio di Morten Hjulmand, centrocampista danese, capitano dei giallorossi.

Nella mattinata di oggi il calciatore si è sottoposto agli esami strumentali che hanno interessato il muscolo adduttore lungo la coscia destra, a seguito dei quali, si è evidenziato una lieve elongazione, dello stesso che al momento non presenta raccolte di fluidi di tipo ematico, ha fatto sapere la società con un comunicato stampa ufficiale.

Scongiurato il pericolo di problemi più gravi, anche se, la sua presenza è a forte rischio per la sfida salvezza di domenica prossima contro lo Spezia, in una gara nella quale mancherà Banda a causa della squalifica per l’ammonizione rimediata contro la Lazio.

La situazione del capitano verrà monitorata e si svolgeranno successivamente altri accertamenti.