Pongracic, “A Roma meritavamo di più. Manca un po’ di fortuna ma arriverà il nostro momento”

“Quella della stadio Olimpico è stata una partita difficile, ma abbiamo dimostrato personalità, è stata dura tornare a casa senza punti, adesso c’è un’importantissima gara con il Milan che bisognerà affrontare al meglio”, con queste parole Marin Pongracic, difensore croato dei giallorossi, ha commentato la sfida di domenica sera contro la Roma, nella quale, i ragazzi di mister D’Aversa, in vantaggio di un gol, sono poi usciti sconfitti, a causa di tre minuti di buio, nei quali i capitolini hanno recuperato lo svantaggio e segnato la marcatura che ha regalato loro la vittoria.

Gli attaccanti

“Siamo sempre pronti ad affrontare gli attaccanti migliori, adesso abbiamo il Milan che è un top club e ha tra le individualità più forti d’Italia, ma contro di loro cercheremo di fare il meglio”.

La gara di Roma

“Come ho detto prima meritavamo di più, era normale che creassero più di noi, ma adesso non ci pensiamo più e siamo concentrai solo su fare meglio rispetto alla scorsa gara”.

La difesa

“Dobbiamo difendere come una squadra, Giroud e Leao penso siano tra gli attaccanti più pericolosi, bisogna difendere con intensità ed essere intelligenti, ma pensiamo di potercela fare”.

La Nazionale

“Per me è un grande onore la convocazione, gli obiettivi rimangono gli stessi sia con la Nazionale che con il Lecce, migliorare sempre e aiutare i compagni”.

La lingua

“È bello parlare la mia madrelingua con Berisha e Ramadani mi fa sentire a casa, ma parlo tedesco con Sansone e anche in italiano per impararlo meglio, per quel che riguarda la figura del leader cerco solo di dare sempre una mano”.

La promessa ai tifosi

“Prometto ai tifosi che daremo il massimo, cercheremo di imparare dagli errori e di fare un buon risultato”.

Le voci di mercato

“Sono onorato dalle voci che circolano sul mio contro. Ma per adesso l’unico obiettivo è la salvezza. Siamo una squadra giovane, ma ambiziosa, adesso facciamo un passo dopo l’altro e dopo parleremo di altro”.

Mister D’Aversa

“L’allenatore ci dà molta fiducia, analizziamo ogni partita e cerca di farci sempre migliorare. Non è mai soddisfatto o si vince o si perde. Non vinciamo da un po’ ma meritavamo di più sia con Parma che Roma, adesso manca un po’ di fortuna, ma arriverà anche il nostro momento”.