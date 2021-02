Il rammarico di Corini, “C’è grande delusione. Pagato oltre i nostri demeriti”. Risultati e classifica

“C’è tanta amarezza per una partita che avevamo condotto bene e che si stava orientando verso una diversa conclusione. C’è rammarico per non aver vinto, perché, valutando tutto complessivamente, potevamo conquistare i tre punti e siamo molto dispiaciuti per questo”, per la seconda gara consecutiva è un Eugenio Corini affranto quello che si presenta nella sala stampa dello stadio “Via del Mare” al termine della sfida contro il Brescia, ben giocata dai giallorossi fino al gol del 2-1 e che, poi, da una vittoria che appariva quasi certa, dalla mezz’ora della ripresa, si è trasformata in un pareggio, anche a causa della rete, in evidentissimo fuorigioco, realizzata dal capitano delle “Rondinelle”.

“Il triplo cambio a inizio ripresa è stato dovuto a una mia lettura della gara. Nel primo tempo abbiamo fatto 25 minuti buoni, ma nell’ultima parte il Brescia aveva preso campo e non riuscivamo più a fare le cose che sappiamo fare, per questo ho voluto inserire calciatori con caratteristiche diverse e c’è stata una buona reazione. La percezione è stata quella che fossimo solidi, che reagissimo bene agli attacchi bresciani e dopo un incontro disputato così, pensando a ciò che nei minuti finali abbiamo lasciato contro Ascoli e Brescia, adesso dà molta delusione, ma è anche da questo che dobbiamo ricavare grandissima energia. Ho consolato i ragazzi, perché quello che dovevano dare lo hanno dato, hanno dimostrato attaccamento, motivazione e voglia di stare dentro alle difficoltà e di portare la partita dove si voleva. In questo momento i risultati non ci premiano, ma la vera forza e la vera dedizione alla causa si dimostra nei momenti di difficoltà e con tutto questo sono certo riusciremo a fare quello che bisogna fare, perché lo sento, lo percepisco e devo solo orientarlo. La strada è quella giusta, anche oggi il risultato non ci premia come meritavamo, dobbiamo sopportare questo momento e avere le giuste energie perché sono certo che anche per noi arriverà il tempo giusto.

Nel corso dell’incontro ho richiamato spesso all’ordine i ragazzi perché questo è un principio fondamentale nel calcio. Le dinamiche del gioco portano spesso a dover cambiare posizione e la compattezza è quella che ci consente di svolgere bene le varie fasi di gioco, i calciatori, però, capiscono sempre cosa voglio dire in quei momenti. Quando si scende in campo cerco sempre di vincere, poi, in alcuni casi si vivono momenti particolari, oggi fino al 75mo abbiamo fatto ciò che era necessario, negli ultimi venti minuti della prima frazione il Brescia ha fatto meglio di noi, ma nel complesso per voglia, solidità e forza meritavamo di vincere.

Rodriguez e Bjorkengren sono ragazzi con qualità, si stanno allenando ed è normale che più si preparano, più il processo di integrazione migliora, sappiamo che questo è un percorso medio-lungo, ma quando lasciamo per strada punti che si meritano è qualcosa che mi disturba molto e dobbiamo continuare a lavorare sulle cose importanti e dico sempre che tante cose bisogna migliorarle, che qualche difficoltà si incontra sempre, ma quando si portano le partire dove si vuole e il risultato non dipende del tutto da te c’è grande rammarico.

Dal campo ho avuto la percezione che il primo gol del Brescia fosse in fuorigioco e me lo hanno confermato. Secondo me non è mancato nulla per portare a casa la vittoria, ma in questo momento c’è sempre quel piccolo dettaglio che ci fa pagare oltre i nostri demeriti e ripeto, lo spirito e la voglia ci sono stati tutti, ma nella situazione del pareggio se si concede un cross in area quando la partita sta finendo, c’è anche un pizzico di casualità e in questo momento paghiamo a caro prezzo tutto, bisogna prenderne atto e, ripeto, avere più energia, più attenzione, più lucidità, perché l’ultima palla la potevamo gestire meglio”

Il riepilogo della 22^ giornata

Cittadella 1 – Cosenza 1

Empoli 2 – Pescara 2

Vicenza 1 – Monza 2

Lecce 2 – Brescia 2

Pisa 2 – Salernitana 2

Spal 1 – Pordenone 3

Venezia 3 -Cremonese 1

Ascoli 0 -Frosinone 1

Reggina-V.Entella (oggi. h. 19)

Chievo Verona-Reggiana (oggi h. 21)

La classifica

Empoli 43, Monza 39, Salernitana 37, Chievo* e Cittadella 36, Spal e Venezia 35, Pordenone e Lecce 32, Frosinone 31, Pisa 28, Vicenza 25, Cremonese e Brescia 23, e Reggina* e Cosenza 22, Reggiana* 21, Ascoli 20, Virtus Entella* e Pescara 17.

(*una partita in meno)