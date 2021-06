Lecce, colpo in difesa: firma Bjarnason, il primo islandese della storia giallorossa. Interessa Okoli

Dopo l’arrivo di Tuia, il reparto arretrato del Lecce si arricchisce di una nuova pedina: con un comunicato la società salentina ha ufficializzato l’acquisito, a titolo definitivo, del calciatore Brynjar Ingi Bjarnason dal club KA Akureyri. Il difensore marcatore islandese classe ’99, che vanta 3 presenze e una rete con la Nazionale maggiore, ha sottoscritto un accordo triennale con opzione per i successivi due anni.

Nel corso del campionato, che si sta disputando nel nord Europa, Bjarnason, aveva già collezionato sette presenze nelle prime nove gare della stagione, mettendo a segno una rete nella partita contro il Reykjavik.

Corvino ha messo gli occhi anche su Caleb Okoli, difensore centrale italo-nigeriano di proprietà dell’Atalanta. Nell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Spal, dove ha collezionato 19 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo segnando una marcatura (proprio contro i salentini nella gara del Via del Mare). Ma c’è un ostacolo importante sulla formula. Il club bergamasco vorrebbe cederlo in prestito secco, mantenendo il controllo sul giocatore. Tuttavia, Corvino non è dello stesso avviso. Vuole inserire il diritto di riscatto, per non vedere sciupato tutto il lavoro fatto con Okoli e magari in futuro continuare a puntare sul giocatore per un’eventuale plusvalenza.

Tra i calciatori accostati negli ultimi tempi al Lecce figura pure l’ex Riccardo Fiamozzi (28 anni) ceduto poco più di un anno fa all’Empoli dopo aver collezionato 11 presenze e 1 gol in campionato più 2 presenze in Coppa Italia con la maglia giallorossa. Il difensore nativo di Mezzocorona è ancora legato da contratto al club empolese ma potrebbe finire sul mercato per volere del nuovo allenatore dei toscani, Aurelio Andreazzoli, deciso ad apportare molte modifiche alla squadra in vista del prossimo campionato di serie A. In uscita si lavora alla cessione in prestito secco in serie C di Dubickas, fresco di rinnovo in giallorosso per un altro anno, mentre non trovano ancora conferme le voci inerenti alla possibile cessione dei portieri Gabriel e Vigorito rispettivamente all’Empoli e alla Reggina. Inoltre da oggi, 30 giugno, scadono i contratti di molti giocatori che da questo momento in poi, restano svincolati e quindi liberi di accasarsi altrove.

Per quanto riguarda la rosa giallorossa, sicuri partenti saranno Panagiotis Tachtsidis, Stefano Pettinari ed i giocatori arrivati in prestito come Claud Adjapong, Mariusz Stepinski, Kastriot Dermaku e Guven Yalcin, sebbene per quest’ultimo forse potrebbe esserci uno spiraglio, qualora il mercato dovesse cambiare.

Ci sono, poi, tre altri giocatori che hanno il contratto in scadenza oggi e che ancora non sanno bene quale sarà il loro futuro,ovvero: Maggio, Bleve e Nikolov. Per il terzino veneto sarà importante capire la voglia che ha di restare e le motivazioni che lo spingerebbero a giocare ancora a calcio. Discorso diverso, invece, per l’estremo difensore leccese, al quale dovrebbe essere proposto un nuovo accordo, magari come secondo portiere per il prossimo campionato. Infine, è intricata la situazione riguardante il centrocampista della nazionale macedone, che ha convinto poco in questi mesi, ma che potrebbe rendersi utile in futuro per via della sua ottima duttilità.