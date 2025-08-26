Stulic, manca solo la firma. Il calciatore nel Salento per sostenere le visite mediche

Da Nikola a Nikola…

Sarà Nikola Stulic il centravanti chiamato da Pantaleo Corvino a raccogliere l’eredità di Krstovic, ceduto all’Atalanta la settimana scorsa.

Il suo nome circolava da diverse settimane, anzi, era quasi una certezza e i rumor di mercato sono stati confermati appieno.

Il calciatore arriverà nel Salento questo pomeriggio, poi, una volta sostenute le visite mediche, il trasferimento in società per la firma del contratto.

Classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile del Partizan, ha esordito in prima squadra il 14 giugno 2020, disputando l’incontro di Superliga vinto per 4-1 contro il Čukarički.

Nel gennaio 2022 viene acquistato dal Radnički Niš. Nel 2023 il passaggio allo Charleroi, dove tra prima e seconda squadra ha messo a segno 30 reti (18 con la formazione maggiore e 12 in quella B). conta due presenze nella nazionale Serba.

Intanto la Campagna Abbonamenti 2025/26 raggiunge quota 21.758 sottoscrizioni, è il dato più alto nella storia del Club. Il precedente record, di 21.726 abbonati, risale alla scorsa stagione.

La fase di vendita libera sarà attiva fino alle ore 18:00 di mercoledì 27 agosto.