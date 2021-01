Svolti gli esami strumentali su Paganini, per l’ex Frosinone una lesione di primo grado al bicipite della coscia destra

Mister Eugenio Corini lo aveva anticipato nella conferenza stampa post gara contro il Monza: “Paganini è uscito anzitempo a causa di un problema muscolare e non penso che potrà recuperare in tempo per la trasferta di Reggio Calabria”.

Sarà stata l’esperienza di tanti anni trascorsi da giocatore, ma aveva pienamente ragione, l’esterno ex Frosinone, sottopostosi in mattinata alla risonanza magnetica, ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra e per lui dovrebbe essere previsto uno stop di almeno un paio di settimane, non necessarie per riprendersi in tempo per la sfida del “Granillo”.

Intanto dopo l’incontro con la compagine brianzola del presidente Silvio Berlusconi, l’allenatore dei giallorossi ha dato appuntamento ai suoi ragazzi per il pomeriggio di domenica 10 gennaio, allo stadio “Via del Mare” per dare il via alla preparazione della partita in Calabria.

C’è chi però, ha deciso di non interrompere gli allenamenti e nello specifico il Difensore Dermaku e l’attaccante Rodriguez, match winner contro il Vicenza.

Il primo ha svolto un lavoro programmato per questi giorni, mentre il secondo a effettuato delle terapie fisioterapiche e un lavoro personalizzato a causa del problema muscolare ai flessori della coscia sinistra.