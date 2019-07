Lecce, domani terza amichevole. Parola a Calderoni: “L’anno prossimo necessario alzare l’asticella”

Prosegue senza sosta, anche se volge agli sgoccioli, il ritiro precampionato dei giallorossi impegnati in questi giorni nella preparazione in vista della prossima stagione in Serie A, che prenderà il via il prossimo 24 agosto.

Oltre alle sedute atletiche, tecnico-tattiche e alle immancabili partitelle in famiglia, la compagine salentina ha svolto già due amichevoli, contro il Gardenia, la prima e ieri con lo Sporting Club St Georgen. In entrambi i casi, anche se gli avversari erano di caratura di molto inferiore, è stata goleada con in neo acquisto Lapadula e bomber La Mantia in gran spolvero.

Domani nuova gara contro la Virtus Bolzano per finire, poi, in bellezza con la sfida contro il Frosinone.

“La preparazione sta procedendo bene, stiamo aumentando i carichi di lavoro. Il gruppo è più o meno quello dello scorso anno, si lavora tanto e si parla poco, il nostro mister è un allenatore che pretende molto”, ha affermato l’esterno di difesa Calderoni.

“Anche da parte mia c’è curiosità nell’iniziare questo nuovo campionato. Il massimo torneo l’ho sfiorato per sei mesi quando avevo 21 anni con il Palermo con Delio Rossi allenatore, ero giovane. Sicuramente bisognerà alzare l’asticella rispetto a quello che abbiamo fatto nell’ultima stagione.

Non basterà solo corsa, ma ci vorrà maggiore qualità. Siamo una squadra, che seguendo le direttive di mister Liverani, tende a proporre gioco, con il giusto equilibrio.

A noi terzini il mister chiede di alzarci e partecipare alla fase offensiva. Nel mio ruolo è arrivato Vera, è un giovane molto interessante, si sta ambientando e a livello di caratteristiche siamo simili. La concorrenza non fa che bene alla squadra, aiuta a dare il massimo in ogni allenamento”.