Lecce, la carica di Pongracic: “Qui per migliorare e conquistare la salvezza con i giallorossi”

Due campionati austriaci e una Coppa d’Austria; 38 presenze e due gol in Bundesliga; 10 in Europa League e sei in Champions; tre presenze con l’Under 21 e cinque nella Nazionale Maggiore. È questo il biglietto da visita con cui Marin Pongracic, 24enne difensore croato, nuovo acquisto dei giallorossi, si è presentato questa mattina a stampa e tifosi del Lecce, pronto, a esordire domenica prossima nella sfida contro l’Empoli.

“Sono state tante le motivazioni che mi hanno fatto scegliere Lecce, tra queste anche l’opportunità di giocare in Serie A. Il Direttore Corvino mi ha mandato un video dello stadio e del centro di allenamento, inoltre, ho visto la partita con l’Inter e mi sono convinto immediatamente ad accettare la proposta”, sono state le prime parole da calciatore dei salentini.

Forma fisica

“Mi sono allenato da solo per quattro settimane con il Wolfsburg, poi mi sono unito al resto del gruppo. Mi sento bene e sono pronto a giocare la sfida contro l’Empoli”.

Margini di crescita

“A 19 anni venivo considerato un top player, ma non mi sentivo ancora pronto. Adesso sono ancora giovane e penso di poter migliorare, soprattutto in questo campionato, visto che dal punto di vista difensivo quella italiana è la scuola migliore”.

La salvezza

“Lottare per la salvezza è uno stimolo, so di non disputare la Champions League, ma durante il torneo potrò confrontarmi con grandissime squadre”.

Gli allenamenti

“Ho giocato con Haaland in Austria e Germania e fra noi c’erano duelli duri in allenamento. Penso che sarà così anche qui con Ceesay e gli altri attaccanti”.

Caratteristiche e mister Baroni

“La mia caratteristica principale è l’essere battagliero in campo e spero di poter dare una mano ai miei compagni. Non ho ancora parlato molto con mister Marco Baroni, ma l sua idea di gioco mi piace”.

I modelli

“Da piccolo il mio modello era Ronaldinho; per quel che riguarda i difensori, mi ispiro molto a Van Dijk e Bonucci, ma mi piace anche Koulibaly. Il mio obiettivo è quello di disputare una buona stagione in un campionato per me nuovo e conquistare la salvezza con il Lecce”