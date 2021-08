Strefezza, “Scenderò sempre in campo per sudare la maglia”. Mancosu vicino all’addio

Ha preso il via solo dopo un doveroso minuto di raccoglimento in onore della memoria di Sergio Vantaggiato, di cui oggi ricorrono i 14 anni dalla sua tragica scomparsa.

Nella mattinata di oggi, presso la sala stampa intitolata al noto giornalista leccese, si è svolta la conferenza di presentazione dell’ultimo acquisto dei giallorossi, l’esterno offensivo Gabriel Strefezza, acquisito dalla Spal.

“Gabriel era uno dei nostri obiettivi da molto tempo, pur sapendo che non era assolutamente facile portarlo qui nel Salento. Quasi sempre la scelta migliore e quella di svolgere le trattative in sordina, quasi sottotraccia e così è stato in questo caso, perché, quando è iniziata a circolare la voce di un suo trasferimento sui giornali, già avevamo concluso tutto”, ha dichiarato il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino durante la presentazione.

“Ho compiuto tutto il ritiro con la Spal, durante il quale hanno preso il via i contatti”, ha affermato il calciatore brasiliano. “Sono stato molto contento di sapere che il Lecce mi cercava. Fisicamente sto bene ho svolto tutta la preparazione e sono a disposizione del mister”.

Numero di maglia e posizione

“Ho scelto il 27, un numero che mi è sempre piaciuto era libero e l’ho preso. Gioco da esterno offensivo sia a destra che a sinistra Ho deciso di venire nel Salento perché avevo un po’ voglia di cambiare aria e mi è piaciuto il progetto illustratomi da Corvino”.

Semplici fondamentale per la crescita

Ho sempre giocato da avversario contro il Lecce, in tutte le categorie. Un allenatore importante per me è stato mister Semplici, che ringrazierò sempre e che mi ha fatto crescere tanto. Mi ha dato veramente una grande mano”.

Coda e i propositi con i giallorossi

“Sono contento di giocare con Coda, è il capocannoniere dello scorso torneo, fa tanti gol e spero di dargli una mano fornendogli gli assist. Sono contentissimo per come mi hanno accolto, non sono tipo da proclami, devo solo andare in campo, dimostrare quanto valgo e sudare la maglia”.

Mancosu vicino alla cessione

Al termine della presentazione ha preso la parola il Presidente Saverio Sticchi Damiani per un’importante comunicazione: “Voglio parlare direttamente io di una questione importante. Mancosu, dopo aver parlato con l’allenatore mi ha chiesto un incontro e dopo la trasferta in Olanda ci siamo visti. È stato un colloquio chiaro, netto e cordiale di cui la prima cosa che mi preme sottolineare è quella che sta bene fisicamente e mentalmente. Sono emerse situazioni di mercato che lo riguardano e che è giusto prendere in considerazione e valutare. Nonostante a inizio mercato non fosse tra i calciatori partenti, alla luce di questi sviluppi, abbiamo considerato, in accordo con il calciatore, l’allenatore e il suo procuratore che non prenderà parte agli impegni ufficiali con la squadra, ma continuerà ad allenarsi con i compagni. Si sa che al momento del rinnovo lo scorso anno, è stata inserita una clausola rescissoria di 2,5milioni di euro alla quale siamo pronti a rinunciare”.

Henderson

“Il mercato è difficile e grazie all’abilità del Direttore i nostri numeri ci consentono di svolgerlo bene. La cessione di Henderson è stata importante e anche di buon senso – ha concluso il numero uno di ‘Via Costadura’ – perché è arrivata un’offerta dalla Serie A e il calciatore, per la B, aveva un ingaggio molto alto e non migliorabile. La società Empoli ci ha rispettato con un’offerta adeguata e lui meritava questa occasione perché è stato sempre un professionista serio”.