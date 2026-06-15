“Questo incontro segna ufficialmente l’inizio della nuova stagione e non poteva prendere il via se non dalla presentazione del Direttore Sportivo, che sarà anche responsabile dell’Area Tecnica della Prima Squadra, una vera e propria figura centrale, quella di Stefano Trinchera”, con queste parole il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, dà il via alla conferenza stampa di presentazione del nuovo Responsabile dell’Area Tecnica del sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, ruolo lasciato vacante da Pantaleo Corvino che si è dimesso al termine della stagione appena conclusa.

“Ha lavorato spesso all’ombra di un grande maestro come Corvino, ma non è stato solo un allievo, ma anche un pilastro e il suo ruolo non è venuto fuori in questi anni per il suo garbo, è sempre stato in punta di piedi, ma ha operato da protagonista. La sua è una promozione conquistata sul campo. Quando Corvino ha lasciato, ho prima telefonato a Eusebio Di Francesco e poi a Trinchera, quest’ultimo mi ha chiesto un po’ di tempo per riflettere. Ho quindi incontrato Sean Sogliano a Milano, che mi ha detto che gli sarebbe piaciuto lavorare a Lecce, ma che non avrebbe voluto lasciare il Verona in Serie B, ma che se da parte del club scaligero non ci fosse stata l’intenzione di proseguire con lui, sarebbe venuto da noi. A quel punto, mi ha richiamato Stefano che ha accettato la sfida di fare sia il Responsabile dell’Area Tecnica che il Direttore Sportivo. Non c’è bisogno di andare a cercare il nome, quando si hanno le risorse in casa e penso che i nostri dirigenti non abbiamo nulla da invidiare agli altri, perché si sono formati sul campo, chiedo a tutti di supportarli.

La politica della società sarà la stessa di sempre, non abbiamo parlato di numeri, ma come sempre sarà importante la sostenibilità. Quando Stefano incontrerà l’allenatore e ci farà le sue richieste decideremo un budget.

In questi anni abbiamo fatto solo operazioni a cui non si poteva dire di no e abbiamo fatto quelle cessioni perché erano offerte irrinunciabili.

Negli anni di Serie B abbiamo avuto un brutto passivo, che abbiamo recuperato, ma senza plusvalenze, questa società sarebbe in perdita di circa 15 milioni e ogni anno bisogna colmare questa cifra.

Per salvarci è necessario che noi facciamo tutto bene e sperare che altre tre squadre facciano abbiano intoppi. Poi ogni anno mettiamo un mattone in più per cercare piano piano di partire alla pari. Quest’anno abbiamo una squadra significativa e speriamo che Stefano con qualche azione mirata la migliori.

Esiste un modello Lecce e oggi aggiungiamo un tassello importante, quello di mettere in prima linea dirigenti cresciuti con noi e lo stesso sarà per quel che riguarda il settore giovanile.

Sabato sono stato a fare un sopralluogo allo stadio e adesso sono iniziati i lavori per così dire ‘pesanti’. Visti lavori che stiamo facendo la Lega per l’iscrizione ci ha chiesto di indicare uno stadio alternati nel quale giocare, purtroppo, una società dopo averci dato la disponibilità si è tirata indietro e siamo stati costretti a trovarne un’altra che ci ha dato ampie rassicurazioni”.

“Sono qui perché voglio essere presente in prima persona a questo nuovo ciclo che si sta aprendo. Saluto e ringrazio Corvino, ma do anche il benvenuto a Trichera per questo nuovo ruolo.

Oggi penso sia la giornata di Stefano, nei prossimi giorni ci saranno incontri che riguarderanno la campagna abbonamenti e la scelta delle maglie”, sono state le parole del Vicepresidente Corrado Liguori.

A terminare l’incontro con la stampa il protagonista assoluto di questa giornata Stefano Trinchera: “Sono felice della presenza di tutti voi, è incoraggiante. Ringrazio in particolare il Presidente e il Vicepresidente che hanno avuto belle parole nei miei confronti e che mi hanno dato fiducia. Sono cresciuto da ragazzino in questo club e sono contento di poter proseguire qui, con persone che credono in me. Ringrazio anche Corvino che mi ha arricchito e valorizzato, è stato un punto di riferimento e gli sarò sempre grato. Abbiamo ottenuto risultati strepitosi.

Ho sposato sempre la linea del fare piuttosto che quella dell’apparire, sono sempre stato al mio posto e forse da qui è partito un equivoco circa il mio ruolo, sono sempre stato in trincea con il mio gruppo di lavoro e, ripeto, abbiamo ottenuto grandi risultati. Oggi inizia un nuovo corso con un’investitura importante per me, ma non sono preoccupato, ma entusiasta, perché se i dirigenti mi hanno scelto per questo ruolo, significa che hanno stima e fiducia. Ho e avrò sempre il dovere di dire la verità in faccia e non mi piace buttare fumo negli occhi e dare false aspettative.

Oggi penso che qui abbia toccato il massimo della carriera e la considero l’occasione più bella della mia vita.

Ritengo che Di Francesco abbia grandissime probabilità di rimanere a Lecce, ha un contratto in essere, ma bisognerà incontrarlo per programmare insieme questo nuovo corso.

Non ho preclusioni circa il mercato sia italiano che estero, ma nel calcio di adesso bisogna attingere da tutto e quando andiamo a procacciare fuori dal nostro Paese è perché il più delle volte si tratta di operazioni convenienti.

Il primo step importante sarà quello di incontrare l’allenatore e stabilire le linee guida e quello di Cheddira sarà uno degli argomenti a cui dare priorità, ma sono valutazioni che dovremo fare.

Lecce è una piazza bellissima con un amore viscerale, ma anche affamata di calcio e spesso ci sono polemiche, fa parte del gioco, ma non bisogna mai farsi condizionare. Il Direttore Corvino si è spremuto tantissimo per ottenere i risultati che ci sono stati e alcune critiche nei suoi confronti mi sono sembrate un po’ fuori luogo.

in questi anni abbiamo sempre fatto valere le nostre convinzioni, raggiungendo gli obiettivi con quelle, ma non mi fossilizzerei sui moduli o sui numeri e nel calcio attuale ci sono sempre due fasi e noi non abbiamo mai precluso agli allenatori di fare qualcosa di diverso dai nostri principi.

Chi viene a Lecce sa che bisogna combattere fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata, Di Francesco lo sa e penso che questa squadra sia per tutti un trampolino di lancio.

Il Venezia ha vinto il Campionato di B e i dirigenti hanno dichiarato di voler investire una cifra importante per il mercato, ogni anno è sempre più difficile, perché tutti i club vogliono difendere la categoria e noi non possiamo permetterci di non guardare i numeri e venire meno alla nostra politica”