Salento Giallorosso e Lecce Club Centro Coordinamento si uniscono, nasce il “Lecce Official Fan Club”

Il Lecce Club Centro Coordinamento Asd nella persona del Presidente Mario De Lorenzis e Salento Giallorosso Aps nella persona del Presidente Antonio Ricciato annunciano la nascita del “Lecce Official Fan Club”, un nuovo punto di riferimento per tutti i sostenitori dell’U.S. Lecce, frutto della fusione tra le due associazioni e dell’accordo quadro di convenzionamento con la società giallorossa.

Tra i requisiti fondanti dell’associazione: l’organizzazione di attività culturali, turistiche e ricreative per i soci ed i loro familiari, in seno alla squadra del Lecce; il rispetto del Regolamento d’uso dell’impianto, delle leggi, dei regolamenti e delle normative adottate dagli organismi sportivi e dall’U.S. Lecce S.p.A.; l’obbligo di “non porre in essere attività che possano ledere il nome, i marchi, il prestigio e il decoro della società dei suoi tesserati e dirigenti” e di “diffondere ai propri soci le comunicazioni ufficiali che il sodalizio potrà pubblicare sul proprio sito ufficiale” e il rispetto del Codice Etico adottato dall’U.S. Lecce S.p.A. e del Regolamento d’Uso dello stadio e l’impegno a propagandare e rafforzare il nome dell’U.S. Lecce S.p.A.

Il “Lecce Official Fan Club” si pone così l’obiettivo di unire le migliori risorse ed esperienze del tifo organizzato giallorosso, rappresentando un punto di riferimento unico per le iniziative sul territorio, attività socio-culturali e progetti dedicati alla comunità, nel segno della legalità, dell’inclusione e della passione sportiva.

La convenzione sarà depositata in Figc e costituisce un modello di coordinamento e collaborazione tra società sportiva e tifosi, nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei valori dello sport.

Per ulteriori informazioni e per aderire alle iniziative del Lecce Official Fan Club, sarà possibile consultare il sito ufficiale dell’U.S. Lecce () e i canali social delle associazioni fondatrici.