Lecce-Venezia 1-1, giallorossi ci provano fino alla fine ma passano i veneti. Mancosu sbaglia un rigore

Il Venezia di Mister Paolo Zanetti pareggia 1 a 1 contro il Lecce di Corini nel ritorno della semifinale dei play off del campionato di Serie B 2020-2021 e accede alla finale per la Serie A. Ad Aramu risponde Pettinari, poi il capitano Marco Mancuso fallisce il rigore decisivo all’80’. Questa la sintesi di un match che è stato una storia nella storia di questo incredibile torneo. Ma andiamo con ordine.

“Combattete da Eroi”, con questo striscione, apparso all’entrata della porta nr. 2 del “Via del Mare”, quello da cui fa il suo ingresso il pullman che conduce i giallorossi all’interno dello stadio, il presidente del sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, Saverio Sticchi Damiani, ha voluto incitare i suoi ragazzi per la semifinale di ritorno dei Playoff, che questa sera ha visto opposto il Lecce al Venezia.

Compito non facile quello cui sono stati chiamati capitan Mancosu e compagni, reduci dalla sconfitta in laguna per 1-0 perché, per superare il turno, sono stati costretti a ritrovare loro stessi, in quanto la gara di andata ha visto una squadra mai pervenuta, sorella gemella di quella vista nelle ultime uscite, mai in grado di impensierire la difesa veneta.

In occasione della sfida con gli uomini di Zanetti, buone notizie per mister Eugenio Corini che ritrova in un sol colpo Pettinari e Rodriguez, con il primo che, nonostante l’assenza durata qualche partita, parte dall’inizio. Per il resto l’allenatore opera qualche cambio, fuori capitan Mancosu e Bjorkengren, oltre a Stepinski sostituito dalla punta ex Trapani e dentro Henderson e Nikolov, confermato al centro della difesa Dermaku.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-1-2 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Maggio, Lucioni, Dermaku e Gallo; Nikolv, Hjulmand e Majer in mediana; Henderson a sostegno del tandem Coda-Pettinari.

Primo tempo

Il Lecce parte aggressivo, ma nonostante ciò non riesce a impensierire la retroguardia avversaria. Al 12mo minuto il primo tiro della gara. Pettinari passa di tacco a Coda che tira al volo, ma la sfera termina alta. Al 22mo batti e ribatti in area veneta, la palla arriva a Maggio, il cui tiro viene deviato in corner da un difensore. Al 28mo il tiro da posizione defilata di Pettinari viene parato da Maenpaa. Al 31mo Nikolv da ottima posizione tira debolmente. Al 35mo Giallorossi a un passo dal gol. Ripartenza di Maggio che lancia Henderson, il gallese arriva nei pressi dell’area di rigore, la sfera viene rimpallata da un difensore avversario e supera Maenpaa, ma si infrange sulla traversa. Al 37mo il tiro a giro di Pettinari dal limite termina di un soffio a lato.

Venezia in vantaggio

Al 44mo arriva la svolta della partita. Batti e ribatti in area giallorossa, Maggio Compie un fallo su Crnigoj Il sig Irratati lascia proseguire, ma poi viene richiamato al Var e, dopo aver consultato il monitor assegna la massima punizione. Sul dischetto si presenta Aramu che porta in vantaggio i lagunari. L’azione, però, era viziata da un fallo a centrocampo su Hjumand non ritenuto tale dal direttore di gara.

Al 50mo salentini vicini al pareggio, percussione in area, la palla arriva a Coda che calcia a botta sicura, ma Maenpaa compie un miracolo.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra i salentini, Fuori Nikolv e dentro Manocsu.

Al terzo salentini vicini al pari con la punizione dal limite di Mancosu fuori di un soffio. I giallorossi cercano di creare gioco, ma appaiono confusionari e non arrivano mai al tiro. Al 18mo doppio cambio di Corini, fuori Majer e Gallo e dentro Tachtsidis e Calderoni.

Pareggio dei salentini

Al 20mo arriva il pareggio dei giallorossi, corner di Manocusu, colpo di testa di Dermaku, la palla arriva a Lucioni che tira, l’estremo dei veneti respinge, sulla sfera si avventa Pettinari che mette in gol a porta vuota.

Al 24mo la girata di Forte viene parata da Gabriel. Al 30mo Batti e ribatti in area veneta, la palla arriva a Maggio che non riesce a ribadire in gol.

Mancosu sbaglia il rigore

Al 32mo arriva l’occasionissima per i giallorossi, ennesimo batti e ribatti in area la palla arriva a Maggio che calcia, la sfera viene respinta con la mano da Maleh, per Irrati è penalty, sul dischetto si presenta Manocu che ripete la battuta contro l’Ascoli Mandando alle stelle.

I giallorossi giocano, ci mettono il cuore, ma non vanno oltre il pari. Partita decisa dai tiri dagli 11 metri, segnato quello dal Venezia e sbagliato da Mancosu, nel mezzo il gol della speranza di Pettinari. Almeno questa volta i salentini sono scesi in campo, ma la delusione è tanta, veramente troppa.

Tabellini

U.S. Lecce: 21 Gabriel, 2 Maggio (40 st Paganini), 5 Lucioni ©, 9 Coda, 16 Nikolov (1 st Mancosu), 17 Dermaku, 20 Pettinari, 25 Gallo (18 st Calderoni), 37 Majer (18 st Tachtsidis), 42 Hjulmand, 53 Henderson (40 st Rodriguez). A disposizione: 22 Vigorito, 4 Pisacane, 6 Meccariello, 7 Paganini, 8 Mancosu, 10 Yalçin, 14 Stepinski, 19 Listkowski, 23 Björkengren, 27 Calderoni, 77 Tachtsidis, 99 Rodriguez. Allenatore: E. Corini

Venezia F.C.: 1 Maempaa, 1 Molinaro ©, 4 Taugordeau, 7 Mazzocchi (1 st Ferrarini), 10 Aramu (7 st Johnsen), 11 Forte (31 st Bocalon), 20 Di Mariano (31 st Cremonesi), 29 Maleh, 30 Svoboda, 32 Ceccaroni, 33 Crnigoj. A disposizione: 22 Pomini, 2 Ferrarini, 6 Cremonesi, 8 Dezi, 14 Felicioli, 17 Johnsen, 18 Rossi, 19 Bjarkason, 23 St. Clair, 24 Bocalon, 31 Ricci, 70 Esposito. Allenatore P. Zanetti

Arbitro: Massimiliano Irrati sez. di Pistoia; Assistenti: Giovanni Baccini sez. di Conegliano – Valerio Colarossi sez. di Roma 2; IV Ufficiale: Antonio Di Martino sez. di Teramo; VAR: Fabio Maresca sez. di Napoli; AVAR: Salvatore Longo sez. di Paola

Marcatori: 45+3 pt Aramu (V) (R) 20 st Pettinari (L)

Note: ammoniti 17 pt Hjulmand (L) 45+6 pt Mazzocchi (V) 45+7 pt Lucioni (L) 15 st Maenpaa (V) 28 st Ceccaroni (V) 32 st Maleh (V) angoli 5-5 recupero 7 pt 5 st.