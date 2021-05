Lecce contro il Venezia nella semifinale di ritorno dei Playoff, unico risultato la vittoria. Le probabili formazioni

Il Lecce ospita al “Via del Mare” il Venezia nel ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 1-0 dell’andata che ha complicato ma sicuramente non ha ancora compromesso il sogno serie A.

Il Lecce è costretto alla rimonta e restituire, quanto meno, lo stesso risultato maturato nel match di andata, se vorrà prendersi un posto in finale contro chi uscirà vincente dall’altra semifinale tra Monza e Cittadella.

I giallorossi sono chiamati a vincere almeno con un gol di scarto, non importa con quale risultato, per pareggiare il ko del Penzo e far valere a proprio vantaggio, al termine dei 90 minuti regolamentari, la migliore classifica maturata nella regular season. La squadra guidata da Eugenio Corini ovviamente ci crede, ma sa che non può più sbagliare dopo già aver chiuso in calando la stagione regolare e con prestazioni troppo al di sotto delle proprie possibilità. D’altro canto la formazione lagunare dovrà difendere quel gol di scarto sperando ancora una volta nel suo bomber Forte, che ha già deciso la gara d’andata e ha saputo colpire più volte i leccesi quest’anno.

Il tecnico può sorridere perché recupera i due attaccanti indisponibili nella gara d’andata: Pettinari e Rodriguez. Il mister di Bagnolo Mella opterà ancora una volta per il 4-3-1-2 con Gabriel in porta, sugli esterni Maggio e Gallo, e Lucioni e Dermaku a comporre la coppia difensiva centrale. Regia affidata a Hjulmand con ai suoi lati Henderson e Majer, mentre in attacco, Mancosu dovrebbe agire da trequartista alle spalle delle due punte, Coda e il recuperato Pettinari.

Zanetti, contro i salentini, dovrebbe riproporre il 4-3-3 visto all’andata: davanti al portiere Maenpaa, Modolo e Ceccaroni andranno a formare la coppia centrale difensiva, mentre sulle fasce agiranno Molinaro e Mazzocchi. In mediana l’ex di turno Fiordilino insieme a Taugordeau e Maleh, mentre in attacco il tridente sarà composto da Forte, Aramu e Johnsen con Di Mariano (ex Lecce) pronto a subentrare.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Hjulmand, Henderson; Mancosu; Pettinari, Coda.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Taugordeau, Maleh; Aramu; Forte, Johnsen.

ARBITRO Massimiliano Irrati di Pistoia.