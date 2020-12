Lanna, “Gara di carattere. Necessario ripartire da questa vittoria”. Risultati e classifica della 15ma giornata

“Purtroppo anche questa volta siamo passati in svantaggio e penso in modo immeritato, ma la squadra è stata molto brava, ha avuto carattere e pazienza nel rimontare minuto dopo minuto. Grandi complimenti a questi ragazzi perché non era per niente facile la situazione, visto che venivamo da due sconfitte compresa quella con la Spal, anche se penso che a Ferrara abbiamo messo i presupposti per vincerla oggi. Ho visto una grande prova caratteriale anche se dal punto di vista del gioco meno bella rispetto ad altre volte, ma oggi quello che era veramente importante era portare a casa i tre punti”, non nasconde la sua soddisfazione mister Salvatore Lanna al termine della partita vinta dai giallorossi contro il Vicenza dell’ex Mimmo Di Carlo. Una partita nella quale la compagine salentina fino a 20 minuti dalla fine non ha fatto nulla, anzi, ha anche rischiato di subire la seconda marcatura ma che, tutto d’un tratto si è svegliata, anche grazie ai cambi operati dal tecnico ed è riuscita a ribaltarla portando a casa la vittoria che mancava da cinque turni.

“In questa gara è venuto fuori il carattere dei ragazzi. Il Campionato di Serie B è un torneo nel quale è necessario vincere anche le partite ‘sporche’ è quella di oggi è stata una di queste. Il Vicenza è una formazione che fa giocare male, siamo stati bravi a capire subito la tipologia di gara da fare, il mister l’ha preparata molto bene e anche i cambi sono stati determinanti, sono entrati bene e hanno contribuito alla vittoria. Devo fare i miei complimenti, non era per nulla facile.

Le sostituzioni sono molto importanti, oltretutto adesso che se ne possono fare cinque, la partita dura tanto ed è importante che chi entra possa risultare determinate come avvenuto oggi. Abbiamo bisogno di energia e chi entra deve trasferirla ai compagni, ridare fiato a chi ha giocato dall’inizio ed è importante anche alla luce del fatto che si gioca molto spesso. Abbiamo sempre bisogno di tutta la rosa.

Le occasioni non sono mai mancate da quando la squadra ha iniziato la stagione, ma a volte siamo stati meno precisi. Anche oggi abbiamo avuto diverse situazioni all’interno dell’area nelle quali non siamo stati abbastanza veloci e rapidi nel concludere, abbiamo creato spesso i presupposti per segnare, ma non ci siamo riusciti. L’importante, però, è averlo fatto nel secondo tempo e con due azioni di grande qualità, tra le quali una del capitano che ha fatto una giocata da campione.

È giusto godersi il successo per qualche ora, poi da domani (oggi ndr) i ragazzi saranno già in campo per preparare la sfida di Cittadella, mentre noi dello staff siamo già proiettati alla partita successiva. Dobbiamo ricaricarci, recuperare energie e ripartire con grande forza da questa vittoria conquistata con una prestazione importante dal punto di vista caratteriale”.

I giallorossi inizieranno la preparazione per la partita con il Cittadella questa mattina all’Acaya Golf Resort.

L’autore del gol del vantaggio, Rodriguez, uscito pochi minuti dopo aver siglato la marcatura, ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato.

Intanto nulla cambia in vetta alla classifica, con la Salernitana, vittoriosa a Venezia ancora in testa seguita a un punto dall’Empoli anch’egli corsaro a Brescia.

15^ giornata: i risultati

Reggiana 0 – Reggina 1

Ascoli 2 – Spal 0

Cosenza 1 – Pisa 1

Entella 3 – Pescara 0

Frosinone 1 – Pordenone 1

Lecce 2 – Vicenza 1

Venezia 1 – Salernitana 2

Brescia 1 – Empoli 3

Cremonese 0 – Monza 2

Chievo-Cittadella (rinv.)

La classifica

Salernitana 31, Empoli 30, Cittadella**, Monza e Spal 26, Frosinone 25, Lecce 24, Venezia* 23, Chievo** 20, Pisa 19, Brescia e Pordenone 18, Vicenza* 16, Reggiana* e Cremonese 15, Cosenza e Reggina 14, Pescara 12, Ascoli 9, Entella 8.

(*una partita in meno)