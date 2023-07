“Esperienza professionalmente e umanamente straordinaria”, Delvecchio si congeda e saluta Lecce

“Sono trascorsi cinque anni da quando, arrivato a Lecce, ho iniziato un’esperienza professionalmente e umanamente straordinaria”, con queste parole l’ex Responsabile del Settore Giovanile giallorosso Gennaro del Vecchio, saluta e si congeda da Lecce.

Le strade dell’ex centrocampista barlettano e il sodalizio di “Via Colonnello Costadura, si sono divise due giorni fa, quando, scaduto il 30 giugno scorso il contratto, le parti di comune accordo hanno deciso di non proseguire insieme.

“Un vissuto fatto di sfide, emozioni, passione, condivisione con la città, la gente, i tifosi, che mi ha dato veramente tanto sotto tutti i punti di vista.

Sono stati anni intensi e di grande crescita personale in una Società che mi ha fatto sempre sentire importante e partecipe di tutto”, prosegue.

Delvecchio, ha militato per due stagioni con la maglia giallorossa – entrambe sfortunate visto che sono state segnate da retrocessioni dalla Serie A alla cadette ria – per poi proseguire il rapporto dietro a una scrivania dal 2018, giorno del suo ritorno nel Salento da Dirigente.

“Oggi ho deciso di intraprendere un’altra avventura grazie ad una opportunità che , mi auguro, possa darmi una crescita ulteriore.

Spero si tratti di un arrivederci e non di un addio.

Lecce per me è Casa tanto che io e la mia famiglia continueremo a vivere qui . È un legame imprescindibile.

Ringrazio il presidente Sticchi Damiani per aver creduto in me 5 anni fa e per avermi affidato le redini di un importante progetto: il Settore giovanile dell’U.S. Lecce.

Ringrazio il direttore Corvino perché nei tre anni trascorsi assieme, mi ha insegnato tanto.

Ringrazio tutte le preziose componenti della Società, nessun escluso, con cui ho condiviso la quotidianità.

Infine un ringraziamento speciale a tutti coloro che, dietro le quinte, insieme a me, hanno sostenuto la grande famiglia del Settore giovanile e hanno reso questi cinque anni indimenticabili.

Grazie ragazzi per avermi sostenuto sempre .”