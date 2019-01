KO per il Nardò tra le mura di casa: il gol di Piperis regala la vittoria alla Fidelis Andria

Dopo la pausa natalizia e la sosta forzata per il rinvio della gara di Altamura, il Nardò torna in campo davanti ai suoi tifosi per affrontare l’Andria nella prima partita del 2019 e incassa la terza sconfitta interna stagionale al termine di una partita dai due volti che ha visto i granata giocare bene solo nel primo tempo per poi perdersi completamente nella seconda frazione.

Formazioni

Mister Taurino schiera il consueto 3-5-2 con Mirarco tra i pali, Aquaro, Scipioni e Giglio sulla linea difensiva. In mediana Gigante, Bolognese e capitan Bertacchi, con De Pascalis e Sené sugli esterni. In attacco Prinari a sostegno di Kyeremateng. Sul versante opposto, mister Potenza schiera un offensivo 3-4-3 con Stranges e Adamo a sostegno della punta centrale Cristaldi.

Primo tempo

Avvio di gara pirotecnico con la formazione ospite che parte bene e dopo un minuto una conclusione di Stranges viene deviata in angolo da Mirarco. Sugli sviluppi del corner, ripartenza veloce del Nardò con Bolognese che verticalizza per Prinari la cui conclusione a rete è murata in recupero da Cipolletta. Al 9’ occasione ghiotta per il Toro con Kyeremateng che vince un contrasto al limite dell’area, supera anche Zinfollino in uscita ma il suo tiro viene respinto sulla linea da Cipolletta. Al 23’ ancora gli uomini di Taurino si rendono pericolosi con un’azione tambureggiante che porta al tiro prima Kyeremateng e poi Bolognese ma in entrambi i casi Zinfollino si oppone. Tre minuti più tardi è capitan Bertacchi a sfiorare il vantaggio con una parabola su punizione che sfiora l’incrocio dei pali alla destra dell’estremo difensore andriese. Break dell’Andria al 29’ con un colpo di testa di Piperis al centro dell’area, Mirarco devia in angolo. Sul finale di tempo ancora un colpo di testa di Cipolletta mette in difficoltà l’estremo difensore granata che salva il risultato.

Dopo un primo tempo agonisticamente intenso con buone occasioni da ambo le parti, le due squadre vanno al riposo sul pareggio a reti bianche.

Secondo tempo

È dell’Andria la prima occasione da rete: Cristaldi pescato in area conclude in corsa all’altezza del dischetto e sfiora l’incrocio dei pali. Prova a riorganizzarsi il Nardò ma l’Andria continua a stazionare nella metacampo avversaria. Al 53’ gli ospiti sbloccano il risultato: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Piperis non trova opposizione della retroguardia granata e di testa trafigge Mirarco.

L’Andria ben messa in campo chiude tutti gli spazi e impedisce lo sviluppo della manovra del Nardò. Mister Taurino cambia le carte in tavola e inserisce il “puntero” Molinari, al rientro dopo due mesi di stop, al posto di Gigante. L’attaccante argentino è subito protagonista al 65’ quando arpiona in area un servizio di Bolognese e di sinistro sfiora l’incrocio dei pali. Mister Taurino si gioca il tutto per tutto e manda in campo l’altro argentino Arario al posto di Prinari e Mingiano al posto di Giglio rimodellando l’assetto tattico del Nardò nel 4-2-4. Con il passare dei minuti la manovra granata diventa sempre più asfittica e il Nardò va in confusione senza riuscire a proporre azioni offensive.

Al fischio finale la Fidelis Andria conquista meritatamente i tre punti, riuscendo a gestire il vantaggio in tutta tranquillità.

In una partita in cui non ci si poteva permettere passi falsi, il Nardò conferma la propria incapacità di trasformare il possesso palla in situazioni di gioco vantaggiose. La sconfitta odierna fa scivolare in classifica il Nardò che, ora, deve accantonare i progetti playoff e si deve guardare alle spalle anche in vista delle due trasferte consecutive mercoledì ad Altamura nel recupero della 18ª giornata e poi domenica prossima a Sarno.

Serie D – Girone H: risultati 19ª giornata

Az Picerno – Gragnano 0-0

Ercolanese – Nola 0-2

Francavilla – Savoia 0-1

Gelbison – Fasano 3-2

Gravina – Altamura 1-1

Nardò – Fidelis Andria 0-1

Pomigliano – Bitonto 1-3

Sorrento – Audace Cerignola 1-2

Taranto – Sarnese 2-0

Classifica

Az Picerno 41, Audace Cerignola 40, Taranto 36, Bitonto 30, Altamura 29, Fidelis Andria 29, Savoia 29, Fasano 28, Francavilla 26, Nardò 25, Nola 24, Gelbison 24, Gravina 21, Gragnano 21, Sorrento 17, Sarnese 15, Pomigliano 11, Ercolanese 8

(Photo credits: Walter Macorano)