Lecce, a pochi giorni dalla prima gara ufficiale scelti i numeri di maglia

Poco più di 48 ore e venerdì 15 agosto, il nuovo Lecce targato Eusebio Di Francesco, scenderà sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nel primo impegno ufficiale della stagione, la gara di Coppa Italia che lo vedrà opposto alla Juve Stabia.
Nella serata di ieri, il club giallorosso ha ufficializzato la numerazione delle maglie per la stagione sportiva 2025/2026, svelando così quali numeri indosseranno i singoli calciatori.
I calciatori già presenti in rosa hanno, nella maggior parte dei casi, confermato i numeri indossati nella stagione precedente, dando così continuità.
La numerazione
Di seguito, la lista completa della numerazione delle maglie dell’U.S. Lecce per la stagione 2024/2025:
1 Früchtl, 3 Ndaba, 4 Gaspar, 7 Morente, 8 Rafia, 9 Krstović, 10 Berisha, 11 N’Dri, 13 Pérez, 14 Helgason, 17 Veiga, 18 Jean, 19 Banda, 20 Ramadani, 21 Kouassi, 22 Camarda, 23 Sottil, 25 Gallo, 28 Gorter, 29 Coulibaly, 30 Falcone, 32 Samooja, 36 Marchwiński, 44 Tiago Gabriel, 50 Pierotti, 75 Pierret, 77 Kaba, 80 Kovac, 88 Penev, 93 Maleh