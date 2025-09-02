Terminato il calciomercato, tutte le operazioni concluse dal Lecce

Si è concluso nella serata di ieri il calciomercato. La campagna acquisti della Prima Squadra del Lecce è stata mirata a rafforzare tutti i reparti, con un occhio di riguardo alla linea difensiva e all’attacco. Sono state otto le operazioni in entrata, che hanno portato in Salento un mix di profili giovani

Difesa

La retroguardia è stata arricchita con l’arrivo di quattro nuovi difensori: Matías Pérez e Jamil Siebert sono i due nuovi marcatori centrali. Pérez, cileno proveniente dal Curicó Unido e Siebert, tedesco del Fortuna Düsseldorf, porta solidità e centimetri in area.

Sulle fasce, la squadra si è assicurata le prestazioni di Christ-Owen Kouassi dallo Stade Lavallois e di Corrie Ndaba dal Kilmarnock.

Centrocampo

A centrocampo, il nuovo arrivato è Álex Sala, prelevato a titolo definitivo dal Córdoba.

Attacco

Nel reparto offensivo, il Lecce si è assicurato l’esterno Riccardo Sottil dalla Fiorentina con un prestito oneroso. I

Infine, l’attacco si completa con due centravanti. Francesco Camarda , giovanissimo talento del Milan, che arriva con la formula del prestito con diritto di opzione e controopzione, mentre il serbo Nikola Štulić è stato acquisito a titolo definitivo dallo Charleroi.

Cessioni

Per quel che riguarda i calciatori che hanno lasciato il Salento, anche qui sono state tante le operazioni

Portieri

Marco Bleve, classe 1995, è passato a titolo definitivo alla Carrarese, il club salentino ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita

Alexandru Borbei, giovane portiere del 2003, è stato ceduto in prestito al Foggia.

Difesa

Anche il reparto difensivo ha visto diversi cambiamenti.

Sebastian Esposito, difensore del 2005, si è trasferito in Australia, al Melbourne Victory, con un prestito oneroso. La formula del contratto include un diritto di opzione e controopzione

Federico Baschirotto, classe 1996, è passato a titolo definitivo e oneroso alla Cremonese. L’operazione include una percentuale sulla futura rivendita.

Infine, l’esterno difensivo Marlon Ubani è stato ceduto in prestito alla Salernitana

Centrocampo

Il centrocampo ha visto un’attività significativa, con partenze che promettono sviluppi futuri.

Daniel Samek è tornato in patria, all’Artis Brno, con un passaggio a titolo definitivo e oneroso. Il Lecce, però, si è assicurato il diritto al 30% sulla futura rivendita.

Ed McJannet è stato ceduto in prestito alla Ternana, mentre Giacomo Faticanti è passato allaJuventus con un prestito oneroso e diritto di opzione

Attacco

Anche nel reparto offensivo si sono registrate diverse cessioni

Remi Oudin si è trasferito a titolo definitivo al Catanzaro

Il giovane Till Winkelmann è passato a titolo definitivo al Foggia. Il Lecce, in questo caso, ha inserito la clausola sul diritto al 50% sulla futura rivendita,

Joel Persson è passato a titolo definitivo all’Öster con diritto al 50% sulla futura rivendita, così come Pablo Rodriguez a titolo definitivo e oneroso al Lech Poznań; Rares Burnete è stato ceduto in prestito alla Juve Stabia.

Infine, Nikola Krstović è stato acquisiti a definitivo dall’Atalanta, un’operazione che ha portato una cifra considerevole nelle casse del club e include una percentuale sulla futura rivendita.