Palermo Calcio, arriva la sentenza di primo grado. Siciliani all’ultimo posto e squadra retrocessa

Ai giallorossi, ormai, non interessa più di tanto, perché, la squadra di mister Fabio Liverani la Serie A l’ha conquistata sul campo, grazie alla vittoria conseguita sabato pomeriggio sullo Spezia, anzi, la società leccese – per colpe proprie, è bene specificarlo – dalla Giustizia Sportiva è stata penalizzata e mai favorita, ma adesso sono in tanti i club della Serie B pronti a far festa.

C’era attesa, tanta, per conoscere il verdetto del Tribunale Federale della Figc circa le sorti del Palermo Calcio, deferito dalla Procura Federale per i presunti illeciti amministrativi e il tanto atteso verdetto è giunto.

Il Palermo è stato degradato all’ultimo posto della classifica di Serie B e pertanto è retrocesso in Serie C. L’organo di Giustizia sportivo, però, ha dichiarato inammissibile, il deferimento nei confronti dell’ex presidente Maurizio Zamparini. Adesso a società rosanero ha due giorni di tempo per presentare il ricorso.

Le motivazioni della sentenza

Nella sentenza si legge che il Collegio ha rilevato: “sistematica attività volta ad eludere i principi di sana gestione finanziaria e volta a rappresentare in maniera non fedele alla realtà lo stato di salute della società deferita. A fronte di tali circostanze, è derivato il compimento di attività chiaramente elusive, idonee a non fotografare la reale situazione della società, proseguite ininterrottamente dal 2015 al 2018 e aventi il loro apice relativamente al bilancio al 30 giugno 2016 le cui alterazioni, per quanto risulta dagli atti oggetto del giudizio, hanno consentito di conseguire l’iscrizione al campionato di calcio 2017/2018. A fronte, pertanto, delle riconosciute responsabilità degli odierni deferiti ed in ragione della gravità degli illeciti, il Tribunale ritiene di accogliere le richieste formulate dalla Procura Federale“.

I nuovi verdetti del Campionato Cadetto. Niente Play Out

Alla luce di quanto accaduto quindi, fino alla sentenza d’appello, i risultati ottenuti sul campo, eccezion fatta per Brescia, Lecce Padova, Foggia e Carpi, dovrebbero mutare in questo modo: promosse Brescia e Lecce; Benevento, Pescara, Verona, Spezia, Cittadella e Perugia ai Play Off; Venezia salvo così come la Salernitana. La Lega, infatti, ha deliberato che non si disputeranno i Play Out, quindi, a retrocedere saranno Palermo, Carpi, Padova e Foggia.