Un Lecce incerottato domani a Roma. Imbula e il club salentino si separano

Sarà un Lecce incerottato e dalle tantissime defezioni quello che tra poco più di 24 ore si presenterà sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico” della Capitale nella sfida che lo vedrà opposto alla Roma.

Mister Fabio Liverani, infatti, sarà costretto a fare a meno in un solo colpo, Lapadula a parte, dell’intero reparto avanzato. Nello specifico, infatti, mancheranno, Falco (si parla di almeno un mese di stop per il talentino di Pulsano), Babacar, Farias e Saponara, questi ultimi tre nel corso della settimana, infatti, hanno svolto lavoro differenziato e un loro impiego, almeno dall’inizio, appare assai improbabile. In differenziato ha lavorato anche l’esterno di difesa Rispoli, quindi, anche il calciatore ex Palermo, potrebbe aggiungersi alla lista degli indisponibili.

Una partita difficile quella che attenderà capitan Mancosu e compagni, perché si troverà di fronte una squadra ferita, affamata, che è sì tornata alla vittoria giovedì sera in Europa League contro il Gent, ma ha perso le ultime tre gare del massimo torneo, allontanandosi dalla zona Champions.

A ogni modo, mai dire mai, i ragazzi del tecnico romano, quest’anno, soprattutto con le grandi hanno stupito e la squadra vista all’opera nel girone di ritorno, è sembrata capace di dire la sua contro qualsiasi compagine.

Intanto, notizia di ieri, la Società di “Via Costadura” e Gilbert Imbula Wanga hanno risolto consensualmente il contratto.

Arrivato a Campionato iniziato lo scorso 31 agosto all’indomani della sfida persa contro l’Inter di Antonio Conte, su di lui le aspettative erano tante, viste anche le esperienze in campionati importanti quali Premier League, Liga e Ligue 1.

Le aspettative erano tante, ripetiamo, ma sono state tradite. Per lui solo un gol nella disfatta di Coppa Italia contro la Spal, ma accompagnato da una prestazione pessima, poi 16 minuti in campionato, sempre contro la formazione estense; 27 contro la Roma e 86 con l’Atalanta.

Da ieri le strade tra lui e il sodalizio salentino si separano.