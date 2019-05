Nardò-Gragnano 3-1, granata sugli scudi. Battono i campani e conquistano la salvezza

Nello spareggio playout il Nardò sfodera una superba prestazione e travolge il Gragnano per 3-1 conquistando con pieno merito la salvezza in Serie D, arrivata al termine di una stagione tormentata.

Formazioni

Mister Bitetto schiera un offensivo 3-4-1-2 con Rizzitano tra i pali, Cassano, Aquaro e Centonze in difesa, De Pascalis e Versienti sulle corsie esterne, Bolognese e Gigante in mediana, l’argentino Arario a sostegno della coppia d’attacco composta da Mingiano e Kyeremateng. Sul versante napoletano, mister Campana propone un prudente 5-3-2 con gli under Gassama e Di Costanzo sul fronte offensivo.

Primo tempo

Avvio di gara ad alta intensità per il Nardò che al 6’ si rende pericoloso con Mingiano che sfiora il gol per due volte prima con un sinistro a giro che costringe Russo alla difficile deviazione in angolo e poi, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, con un colpo di testa deviato ancora in corner. Al 10’ ancora protagonista l’estremo difensore campano che si allunga per respingere un pericoloso colpo di testa di Kyeremateng. Il Nardò padrone del campo al 29′ passa in vantaggio: Kyeremateng si destreggia bene e serve l’accorrente Mingiano che con un preciso diagonale batte Russo. Nel momento migliore dei granata, nel finale di tempo arriva l’inatteso pareggio degli ospiti: errore in disimpegno di Cassano, ne approfitta Gassama che recupera il pallone e batte Rizzitano sul primo palo. Nonostante il dominio assoluto dei padroni di casa, si va negli spogliatoi con il risultato di parità.

Secondo tempo

I granata escono agguerriti dagli spogliatoi e schiacciano subito gli ospiti. Al 56’, sugli sviluppi di un calcio di punizione di Bolognese, Cassano svetta più alto di tutti e di testa riporta in vantaggio in Nardò riscattandosi dell’errore precedente. Il Gragnano resta in dieci per il doppio giallo comminato a capitan Martone per un eccesso di nervosismo. Forti della superiorità numerica, gli uomini di Bitetto si proiettano in avanti per chiudere definitivamente i conti. Al 65’ ancora Mingiano, il migliore in campo, di testa impegna Russo che si supera per deviare in angolo la pericolosa conclusione dell’attaccante granata. Al 74′ Molinari gioca di sponda per Kyeremateng che si invola verso la porta ospite e fa partire un diagonale che sfiora il palo alla destra di Russo. Ancora il Nardò in avanti al 78’ con una devastante progressione di De Pascalis sulla destra che serve in area Molinari, la conclusione del puntero argentino è deviata in angolo. Nella mischia che ne consegue dal tiro dalla bandierina, il pallone capita ancora sui piedi di Molinari che batte Russo per la terza volta. Il Gragnano ormai alle corde termina la gara in nove uomini per l’espulsione diretta a La Monica che rifila una gomitata a Kyeremateng sotto gli occhi del direttore di gara.

Il triplice fischio consente così ai tifosi granata di esultare per la salvezza e di tirare un sospiro di sollievo per una stagione che era partita bene ma in corso d’opera ha rischiato di compromettere la Serie D.