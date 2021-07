Presentato il centrocampista Blin, “Lecce scelta facile. Affascinato dal calcio italiano”

“Dopo un difensore Tuia e un esterno, Olivieri, oggi è il turno di un centrocampista, Blin. Si tratta di un ‘tuttocampista’, così come definiamo i tre che comporranno la linea mediana della squadra, con vocazione difensiva, capace di giocare dietro la linea della palla, 60% box to box, 40% mediano centrale”, con queste parole il Direttore dell’Area Tecnica giallorossa, Pantaleo Corvino, introduce la conferenza stampa di presentazione del centrocampista Alexis Blin, classe 1996, proveniente dall’Aminens.

“Quella di Lecce è stata una scelta facile, volevo chiudere la mia esperienza in Francia e iniziare un nuovo percorso qui. Ho aspettative molto alte e prometto massimo impegno e cercherò di essere un buon compagno di squadra e un ottimo elemento per il mister”

Numero di maglia e modello

“Non ho ancora scelto il numero di maglia e lo farò nei prossimi giorni. Essendo francese, mi ispiro a Kantè, è un calciatore che gioca in maniera semplice, corre molto e aiuta i compagni di squadra e farà in modo di imitarlo qui a Lecce”.

Il campionato italiano

“Ritengo il campionato italiano più difficile rispetto a quello francese perché c’è maggiore tattica, soprattutto c’è un modo di giocare che predilige più intelligenza calcistica, tutto ciò mi affascina molto, perché ritengo di essere un calciatore con queste caratteristiche”.

Concentrato solo sul Lecce

“Per adesso non penso a farmi notare dai selezionatori della Nazionale francese, le mie attenzioni sono focalizzate solo sul Lecce e cercare di giocare al mio meglio”.

Il punto del Direttore

“La scorsa volta ho detto che il mercato quest’anno sarebbe stato condizionato dagli Europei, perché si attende di valutare ciò che esce da questa manifestazione. Come ho sempre detto, quando c’è una trattativa nella quale sono impegnato in maniera convinta, la comunico. Per quel che riguarda un interessamento per Marrone e Tripaldelli, posso dire che sono voci infondate”, ha dichiarato Corvino durante il consueto giro di domande sul mercato al termine di ogni presentazione..

La convocazione di Milli

“Milli è un ragazzo del 2004 che conosco benissimo e non da adesso, perché esce dalla mia accademia, so che le sue potenzialità sono importanti e se rimarrà con i piedi per terra sarà molto importante per il Lecce.

Non voglio fare percentuali sull’arrivo di Pizzini perché quando è in corso una trattativa non dipende solo da una parte e da tanti fattori”.