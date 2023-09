I baby giallorossi ricevono il Monza, la vigilia di mister Coppitelli. I convocati

“I ragazzi sono stati bravissimi, anche per nostri errori gli snodi della partita non sono stati favorevoli e riuscire portare a casa un pareggio in nove uomini, in maniera meritata e con idee, è qualcosa di positivo per noi e la nostra crescita. Per la prima volta in questo campionato, siamo andati in vantaggio e il gol ci ha sbloccati. Questo è un gruppo che ha sulle spalle una responsabilità molto grande e sono certo che d’ora in avanti saremo più convinti”, con queste parole, alla vigilia sfida interna con il Monza, l’allenatore della Primavera Federico Coppitelli, commenta la scorsa gara dei baby giallorossi contro la Sampdoria, nella quale in 9 uomini, hanno ottenuto il pareggio dei minuti di recupero del match.

“Domani affronteremo il Monza, è una matricola, ma ha costruito una squadra importante, sarà una gara difficile, ma noi, adesso, stiamo prendendo consapevolezza dei nostri mezzi.

A causa delle squalifiche, qualcuno giocherà dall’inizio per la prima volta e di questo sono contento. Il nostro percorso di crescita sarà lungo, ma la strada è chiara a tutti, a me, ai ragazzi, a chi ci guarda. Ovviamente avremo difficoltà, perché qualche infortunio e qualche squalifica ci stanno penalizzando, ma adesso abbiamo una consapevolezza serena del percorso che andiamo a fare e la positività si sente in maniera abbastanza netta”.

I convocati

Questa la lista dei calciatori convocati da mister Coppitelli per la gara Lecce – Monza, valida per la 5ª giornata del campionato Primavera 1 Tim, in programma sabato 30 settembre 2023 alle ore 11:00 presso il Deghi Sport Center di San Pietro in Lama Diretta tv su Sportitalia.

Portieri

12 Leone Riccardo 2005 30 Herceg Lovro 2005 1 Lampinen Simo 2005

Marcatori

21 Davis Sami 2005 20 Smajlovic Zinedin 2003 23 Zivanovic Luca 2005 5 Pascalau Razvan 2004 4 Addo Vernon 2005

Est. difensivi

14 Munoz Pol 2004 33 Adewale Derinsola 2005

Centr. Centrali

25 Faticanti Giacomo 2004

Centr. Interni

10 Baxter Breki 2005 90 Gueddar Adam 2005 7 Mcjannet Ed 2004 29 Minerva Francesco 2005 6 Samek Daniel 2004

Est. Offensivi

17 Agrimi Matteo 2005 24 Daka Dario 2004 19 Lukoki Edoly 2004 71 Johnson Baylin 2005

Attaccanti

11 Bruhn Marco 2004 99 Kodor Jason 2006 77 Jemo Bosko 2004