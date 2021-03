Al via la 27ma giornata del Campionato di B, domani il Lecce fa visita alla Reggiana. Il programma delle gare

Torna in campo la serie B, oggi vanno in scena 5 gare alle 14 con la sfida salvezza tra Virtus Entella e Ascoli, il Cosenza proverà a confermare contro il Frosinone i progressi casalinghi messi in luce con il Chievo mentre la Cremonese ospiterà la Salernitana.

Il Pescara, rinvigorito dal successo di Cittadella, ospiterà la Spal in una sfida a tinte biancazzurre. Reggina in campo a Pisa, alle 16 ci sarà l’esame Brescia per il Venezia. Alle 18 il Monza contro il Pordenone.

Domenica la capolista Empoli che, dopo aver interrotto la serie di pareggi con la squillante esibizione lungo lo Stretto, sfida il Cittadella che ha rallentato (una vittoria su otto) dopo l’inizio di stagione sorprendente, ma che fuori casa ha collezionato cinque vittorie. Lecce invece di scena domenica sera a Reggio nell’Emilia per cercare di tornare alla vittoria e non perdere posizioni in classifica.

A completare il programma della 27a giornata il derby veneto tra ChievoVerona e L.R. Vicenza che giocheranno il posticipo del monday night.

Le partite della 27^ giornata:

Sabato 6 Marzo: Cosenza-Frosinone 14,00, Cremonese-Salernitana 14,00, Pescara-Spal 14,00, Pisa-Reggina 14,00, Virtus Entella-Ascoli 14,00, Venezia-Brescia 16,00, Monza-Pordenone 18,00

Domenica 7 Marzo: Empoli-Cittadella 15,00; Reggiana-Lecce 21,00

Lunedì 8 Marzo: Chievo-Vicenza 21,00.